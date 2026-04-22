El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este martes que las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Segovia en el entorno del yacimiento arqueológico de la Calzada Tallada, junto al camino de los Lavaderos, han causado daños irreversibles a un enclave catalogado con el máximo nivel de protección preventiva, y que se realizaron sin la preceptiva autorización. La portavoz Clara Martín y el viceportavoz Miguel Merino han presentado fotografías comparativas del antes y el después de la intervención que, según el PSOE, muestran la desaparición de las huellas físicas que definían el carácter histórico del camino. “Gobiernan de espaldas al patrimonio de todos los segovianos, como si fuese un estorbo”, ha afirmado Martín.

El PSOE sostiene que se han producido dos infracciones claras: la intervención en un yacimiento catalogado sin autorización y la destrucción de elementos protegidos. Las posibles sanciones por destrucción de patrimonio son, según advirtió la portavoz, de entre 200.000 y 600.000 euros por tratarse de una infracción muy grave.

San Agustín: emergencia sin justificar y técnicos informados cuando las obras ya empezaban

En paralelo, el PSOE ha analizado el expediente del asfaltado de la calle San Agustín y ha concluido que el argumento de la emergencia no se sostiene. Merino ha detallado una cronología que, a su juicio, lo desmonta: el 2 de marzo el Ayuntamiento notifica la actuación sin informe técnico previo, que no llega hasta el 11 de marzo, fecha en la que también se declara la emergencia. El 20 de marzo, cuando las máquinas ya están trabajando en la calle, se celebra la Comisión Técnica de Seguimiento y Aplicación del PEAHIS (CTSA), el órgano encargado de autorizar este tipo de intervenciones. “Ese mismo día y a esa misma hora tiene lugar la CTSA… y lejos de buscar una autorización, lo que se realiza es una dación de cuenta”, ha señalado Merino. “No hay autorización”, ha concluido.

El PSOE denuncia además que la justificación de la emergencia se basa en “el tráfico, la nieve y el hielo de un invierno”, circunstancias que considera habituales y no extraordinarias, y que el expediente no incluye ni un solo estudio sobre el estado de los colectores que se alegó como razón principal. “Se ha gastado el dinero, pero no ha solucionado el problema”, han concluido.

El grupo socialista ha anunciado que ya presentó la semana pasada un recurso de reposición contra el decreto de emergencia de San Agustín, que elaborará un informe para la Junta de Castilla y León y que trasladará el caso a ICOMOS. Sus exigencias al Gobierno municipal son tres: paralizar actuaciones sin autorización, reparar los daños causados y cumplir la ley. “Las decisiones políticas pesan, y aquí hay dos responsables”, ha concluido Martín, rechazando que se intente derivar la responsabilidad a técnicos o empresas.