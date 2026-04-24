El Rey inaugura las jornadas sobre el liderazgo en La Granja

Felipe VI asistió en La Farm Studio, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), a la jornada inaugural de la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute, celebrada con motivo del 15º aniversario de Aspen Institute España, entidad presidida por Javier Solana y dedicada a promover un liderazgo basado en valores y a fomentar la reflexión sobre los grandes desafíos de la sociedad. Asimismo, proporciona un foro para el debate de cuestiones de interés general a través de programas, seminarios y conferencias.

A su llegada, el rey fue recibido por el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, así como de representantes de Aspen Institute España. Posteriormente, accedió al edificio, donde recibió el saludo de miembros del Patronato de Aspen Institute y de los ponentes participantes en el coloquio inaugural.

Seguidamente, Don Felipe ocupó su lugar en la primera fila de asientos para asistir al coloquio titulado “Liderar a favor del bien común en 2026”, moderado por el vicepresidente ejecutivo de Programas Políticos y Socios Internacionales del Aspen Institute, Elliot Gerson, y en el que participaron el director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos; el consejero delegado del Aspen Institute México, Enrique Berruga; y la directora ejecutiva de Aspen Digital, Vivian Schiller.