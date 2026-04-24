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El Rey inaugura las jornadas sobre el liderazgo en La Granja

Posted By on 23, Abr, 2026

Felipe VI asistió en La Farm Studio, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), a la jornada inaugural de la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute, celebrada con motivo del 15º aniversario de Aspen Institute España, entidad presidida por Javier Solana y dedicada a promover un liderazgo basado en valores y a fomentar la reflexión sobre los grandes desafíos de la sociedad. Asimismo, proporciona un foro para el debate de cuestiones de interés general a través de programas, seminarios y conferencias.

A su llegada, el rey fue recibido por el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, así como de representantes de Aspen Institute España. Posteriormente, accedió al edificio, donde recibió el saludo de miembros del Patronato de Aspen Institute y de los ponentes participantes en el coloquio inaugural.

Seguidamente, Don Felipe ocupó su lugar en la primera fila de asientos para asistir al coloquio titulado “Liderar a favor del bien común en 2026”, moderado por el vicepresidente ejecutivo de Programas Políticos y Socios Internacionales del Aspen Institute, Elliot Gerson, y en el que participaron el director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos; el consejero delegado del Aspen Institute México, Enrique Berruga; y la directora ejecutiva de Aspen Digital, Vivian Schiller.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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