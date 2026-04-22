Cambios en los urbanos por el Día de la Comunidad

Con motivo del concierto que se celebrará esta tarde en la Plaza de Artillería por el Día de la Comunidad, organizado por la Junta de Castilla y León, el transporte público experimentará modificaciones en los recorridos de algunas de sus líneas.

A partir de las 20:00 horas y hasta la finalización del evento, los autobuses urbanos no podrán acceder al recinto amurallado. Durante este periodo, las líneas que habitualmente suben a Colón finalizarán e iniciarán trayecto en la calle Padre Claret, en su confluencia con la calle Soldado Español.

Como consecuencia de esta reorganización del servicio, quedarán suprimidas temporalmente las paradas de Colón, Juzgados, Concepcionistas, Loba Capitolina, Acueducto (en sus distintas ubicaciones) y Centro de Salud de San Lorenzo. P

La línea 9 continuará prestando servicio con normalidad, si bien no efectuará parada en la zona del Acueducto.

El concierto, incluido en la programación de actuaciones gratuitas en toda la Comunidad, contará en Segovia con la actuación principal del artista “Lucho RK”, precedido por el grupo segoviano “El Canto del Bobo”.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los usuarios ante estas modificaciones puntuales, necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades programadas.