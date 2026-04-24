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Libros que hacen Comunidad

Posted By on 24, Abr, 2026

La coincidencia de la fiesta de la Comunidad con el Día del Libro, beneficiada por el buen tiempo, volvió a deparar una jornada masiva en Segovia, con epicentro primero en la Plaza, donde convergieron los participantes en la marcha benéfica organizada por la Junta y a beneficio de Apadefym, los libreros y sus paradas, reforzados con las de flores (todo un acierto) así como las actividades programadas por Cultura del Ayuntamiento de Segovia: rincón de poetas, intercambio de libros, animación…

Por la tarde noche, el protagonismo pasó al Azoguejo, donde bajo patrocinio de la Junta a través de la Fundación Valores, deparó velada musical con los segovianos Canto del Bobo y el reguetonero cacereño Lucho RK, también con masiva participación del paisanaje.

 

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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1 Comment

  1. Muy buena idea juntar libros y flores

    24 abril, 2026

    Me encantan las flores y juntar los libros y las flores me parece una idea estupenda. Quedó un día precioso.

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