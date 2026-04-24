La coincidencia de la fiesta de la Comunidad con el Día del Libro, beneficiada por el buen tiempo, volvió a deparar una jornada masiva en Segovia, con epicentro primero en la Plaza, donde convergieron los participantes en la marcha benéfica organizada por la Junta y a beneficio de Apadefym, los libreros y sus paradas, reforzados con las de flores (todo un acierto) así como las actividades programadas por Cultura del Ayuntamiento de Segovia: rincón de poetas, intercambio de libros, animación…

Por la tarde noche, el protagonismo pasó al Azoguejo, donde bajo patrocinio de la Junta a través de la Fundación Valores, deparó velada musical con los segovianos Canto del Bobo y el reguetonero cacereño Lucho RK, también con masiva participación del paisanaje.