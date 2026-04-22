La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, de nacionalidad extranjera, residentes en la provincia de Toledo, como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas cometido en el polígono industrial de Valverde del Majano.

Los hechos tuvieron lugar entre los días 14 y 20 de noviembre de 2025, cuando los autores accedieron ilícitamente a tres transformadores eléctricos situados en el citado polígono industrial. Los detenidos fracturaron la cerradura de los transformadores, cortaron el suministro eléctrico y se introdujeron en el interior para sustraer las bobinas de cobre.

En total, sustrajeron 12 bobinas de cobre de grandes dimensiones, con un peso aproximado de 100 kilogramos cada una y un valor individual de 6.000 euros, lo que supuso un perjuicio económico para la empresa propietaria de 72.000 euros, además de los daños ocasionados en las instalaciones.

El Equipo ROCA de Segovia (Equipo de investigación de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas) inició una investigación para esclarecer los hechos. Tras la práctica de diversas gestiones técnicas y operativas, logró la plena identificación de los dos autores, así como del vehículo utilizado para la comisión de los hechos. Finalmente, se procedió a su detención en las localidades de Ocaña y Dosbarrios (Toledo).

Los detenidos cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, presentando un modus operandi caracterizado por la selección de puntos vulnerables y la sustracción de material metálico de alto valor.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.