Fin del “recreo de seis meses”: 12.349 segovianos vuelven a la escuela

Tras seis meses sin pisar la escuela el pequeño está nervioso, cruza rápidas miradas a un lado y a otro mientras espera turno de entrada en el CEIP Peñascal. “Busca a Pablo, su amigo, no le ve desde hace seis meses”, cuenta su madre. Tal vez es la anécdota del día. En las proximidades del CEIP Atalaya, Palazuelos, está el tradicional remolón. Va a costar separar al pequeñín del regazo de madre. Es como si le leyéramos la mente; “tanto quédate en casa, no salgas y demás, y para un día que me quiero quedar”…

Es el anormal regreso a las aulas seis meses después a una normalidad de mascarillas, turnos de espera, asignación de lavabos por aula y enjuagues de manos una y otra vez, una y otra vez. Algo es algo. Con covid o sin covid, ¿qué cabe esperar de una sociedad que cierra escuelas? ¿Qué va primero, el derecho a la salud de ese 2% al que el virus pone al borde de la muerte o el derecho a la educación? Dura pregunta.

La idea de este inicio de curso es intentar compatibilizar ambos derechos. De modo que, tal como estaba previsto en el calendario escolar, en la mañana del 9 de septiembre comenzaba el curso en Segovia con una vuelta a las aulas marcada por los protocolos elaborados en coordinación con las autoridades sanitarias, y para el que ha sido necesario un mayor esfuerzo en la planificación. Todo un rosario de medidas que cada centro ha debido adaptar a su realidad arquitectónica, cifra de alumnado y profesorado. Cada colegio un mundo. En algunos las instrucciones están desde hace días, se han hecho reuniones informativas y la información ha fluido sin problemas. En otros, en cambio, los padres recibieron las instrucciones la víspera. “Todo bastante desconcertante”, explicaba un padre.

Baja la matriculación un 4.5%

En Segovia son 12.349 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Son un 4.5% menos que el curso anterior, aunque hay una buena noticia, por abajo, en Infantil la cifra sube, hay 85 alumnos más, un 2.5%. El resto de alumnado del régimen general (Bachillerato y FP, esencialmente) empezarán los días 14 y 21. Son 23.769 alumnos en total, un 0.2% más que el curso anterior.

Para la consejería de Educación no ha habido incidentes en esta apertura, más allá de las confusiones por los diferentes accesos, medidas especiales adoptadas que, como decimos, varían en cada centro. Ha sido una rentrée escalonada, basada en la unidad de convivencia (lo que viene siendo la clase) entendida como un todo desgajado del resto de unidades, en un intento por minimizar la interacción entre chavales. ¿Se conseguirá?

Sin tests para el profesorado

Esta es la gran pregunta y las estadísticas diarias del covid19 nos confirmarán, en los próximos días, si el virus da una tregua. También sabremos en breve cuál es el impacto entre el profesorado. Teóricamente, Educación había anunciado tests entre la plantilla para finales de agosto y principios de septiembre. A la hora de la verdad son contados los profesores que han pasado por el trance, y muy pocos los que a fecha de hoy tienen día y hora para hacerse la prueba serológica. Otro dato indicativo de que no ha sobrado previsión en este anómalo primer día. “Si lo miras, casi mejor que nos hagan la prueba dentro de quince días, así sabremos cómo va el tema”, explicaba resignadamente un docente segoviano.