4 Comments

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, de 34 y 28 años y residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, un delito contra la seguridad vial y un delito de atentado a agente de la autoridad.

Cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Segovia realizaba un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la AP-6 en el término municipal de Navas de San Antonio, se procedió a introducir en la zona de control a un vehículo marca Skoda, modelo Kamiq de alquiler. En ese momento, los ocupantes, al advertir la presencia policial, arrojaron por la ventanilla un bolso que posteriormente se comprobó contenía diversas sustancias estupefacientes. El hecho fue observado por componentes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil que circulaba por el lugar y que accedió también al dispositivo.

Acto seguido, el conductor inició maniobras evasivas extremadamente peligrosas, invirtiendo el sentido de la marcha e iniciando la huida en dirección contraria por citada AP‑6, poniendo en grave riesgo la integridad de los guardias civiles y de los usuarios de la vía. En su huida, el vehículo embistió a los agentes, golpeando a uno de ellos con el retrovisor y obligando a otros a apartarse para evitar ser arrollados.

El turismo abandonó el lugar a gran velocidad y recorrió varios tramos en sentido contrario, por lo que se procedió a establecer un dispositivo de seguimiento seguro, localizándose el vehículo poco después. Sus dos ocupantes emprendieron la huida a pie campo a través, siendo finalmente interceptados y detenidos. El bolso arrojado inicialmente fue recuperado por los agentes y contenía diversas sustancias estupefacientes, entre ellas: 1.907 gramos metanfetamina, 1.060 pastillas de metanfetamina, tres botes de metanfetamina líquida y 600 dosis de LSD.

Por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia se hicieron cargo de las diligencias concluyendo con la puesta a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 6 de Segovia, que decretó el ingreso en prisión de ambos detenidos.