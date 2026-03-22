17 Comments

Como en el 2003, con ocasión de la invasión de Irak por los Estados Unidos y con, entonces, el apoyo del gobierno Aznar. Organizado por el Foro Social de Segovia, un centenar de manifestantes recorrieron el centro de Segovia en protesta por la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, otra guerra incompresible que, además del siempre trágico rosario de muertos, los más de ellos civiles, abre un convulso escenario económico en una zona ya por si destabilizada y clave para la economía mundial.
Durante todo el recorrido se distribuyó información escrita a la ciudadanía y se corearon con fuerza mensajes como “Paz sí, guerra no”, “No en mi nombre”, “OTAN no, bases fuera”, “No más muertes por petróleo”… al paso por la Casa de la Lectura se gritó “Menos guerra, más cultura” y se exhibió una pancarta en la que se reproducía la frase de Julio Anguita tras la muerte de su hijo: “Malditas sean las guerras y aquellos que las alientan”. La manifestación llegó la Plaza Mayor y se dio lectura a un manifiesto en el que se recordó la situación actual del mundo y se hizo referencia a algunas de las más de cincuenta guerras activas, con especial mención a la criminal agresión de Estados Unidos e Israel que de Gaza a Irán se va extendiendo imparablemente, implicando cada vez a más países y personas.
El mensaje final de hondo sentimiento por las muertes y la destrucción, pero también de solidaridad entre los pueblos, puso final a este acto acompañado de un aplauso fuerte y prolongado y nuevos gritos de “No a la guerra”.
22 marzo, 2026
Sí a la Paz
22 marzo, 2026
Gritan “menos guerra, más cultura” y cuando hay que pagar por ir al teatro, miran a otro lado cerrando la boca. Los mismos de siempre, quejándose por lo de siempre y sin aportar nada para cambiarlo. Aburren.
22 marzo, 2026
Curioso que los que defendéis la guerra no hayáis hecho ni el servicio militar y curioso tambien que 22 años después no admitais el error que cometió el bigotudo y sigáis intentando colar los muertos de los atentados a otro.
22 marzo, 2026
Los muertos de los atentados no se los quiéren colar a otros los hicieron unos hijos de puta marroquíes, con el beneplácito de algún servicio de inteligencia europeo, sería interesante que fuera de obligada visualización el documental realizado en Francia sobre dicho atentado, que dicho sea de paso sirvió para cambiar el gobierno que empezó a llevarnos a la dictadura actual
23 marzo, 2026
Qué tiene que ver hacer la mili con apoyar la guerra? Digo yo, que los sean militares profesionales sí que habrán echo que son los que van, no el resto
23 marzo, 2026
Qué tiene que ver hacer la mili con apoyar una guerra? Seguro que tú eres de esos que usan un coche sin ser mecánico, qué patético!
22 marzo, 2026
Europa, si hubiera caído Ucrania y Estados Unidos no hubiera intervenido, seríamos una colonia de Putin. Nostálgicos de 1936.No hacen manifa para defender a los asesinados en Irán por los ayatolás, en Cuba, contra los genocidas comunistas que matan a su pueblo, en Venezuela, contra el genocida Maduro, ahora Delcy y compadres como Zp. O en Ucrania, contra el genocida Putin. Que lleva millones de asesinados. Postureo y excusa para tomarse vinos y pincho en la Plaza de este escasísimo grupo de nostálgicos de Stalin, cantar “La Internacional” y desfilar con el puño en alto. La Izquierda caviar segoviana,que pagamos los demás, con nuestros impuestos, su buena vidorra ociosa.
22 marzo, 2026
Mariscador, está muy bien soltar ese rollo para defender a los que salen en la lista de Epstein… Esos sí que son ser genocidas, canibales y pederastas
22 marzo, 2026
Vete con Pablo Iglesias y Silvio Rodríguez a defender al genocida régimen de Cuba, a ver si eres un valiente. En cuanto oigais un tiro, huís como liebres.
22 marzo, 2026
Vete tú con el Risquero pederasta a llevar la libertad a Irán a ver si no sales corriendo valiente. Te llevas a Abascal el de tu partido, que seguro que sabe manejar la escopeta de cuando lo aprendió en la mili ¿verdad?
Colonia de Putín jjjj, que es lo que ha hecho exactamente Estados Unidos en Ucrania, vender armas pochas, y destruir el Nord Stream 2, o lo que es lo mismo anular parte de la independencia energética Europea. Al mariscadas este le gusta pagar más la gasolina y la hipoteca gracias al Naranjito Pederasta. El presidente de Estados Unidos que más ha aumentado su fortuna en su mandato, que cosas.Por cierto si protestas eres hipócrita y si no protestas también jajjjj. Te van a poner de columnista en La Gaceta de la Iberoesfera.
22 marzo, 2026
Claro que serías una colonia de Putin. O de Marruecos. ¿Te parece gracioso? Al pureta le molesta que le suban el precio del vino y la gasolina. Vaya caraduras y golfos que sois. No os importa nada ni nadie más. Los pijoprogres viven como Dios en España, mientras la defensa de España y Europa la paga Estados Unidos y pone los muertos. Mira. Manín, en Tele Sánchez, que enchufan a cualquiera, seguro que te colocan, ja, ja, ja. Me recuerdas a Bardem, no a la guerra y luego su mujer va a parir al hospital privado judío Monte Sinaí, de Los Ángeles, gastándose varios millones de euros en cerrar una planta entera del hospital para él. No se van al Gregorio Marañón. Hipócritas.
22 marzo, 2026
Te olvidas de los papeles de Panamá. Ahí salían los Almodóvar, los Barden, entre otros…¿Y sabes qué?, todo se silenció porque aparecían muchos ” rojillos de postureo” que ocultaban el dinero en paraísos fiscales. Así se enriquecen los hipócritas que se creen que gritando consignas trasnochadas o preparando flotillas ridículas van a salvar el mundo.
23 marzo, 2026
No tienes argumentos mejores que mezclar guerra con corrupción?
22 marzo, 2026
Un éxito la convocatoria. Y no es que el resto de segovianos estemos a favor de la guerra, más bien todo lo contrario, pero cuando 4 trasnochados tratan de monopolizar las protestas pasa eso, que a la protesta van 4 trasnochados…o 3.
22 marzo, 2026
El infantilismo del lema y el sectarismo de esta izquierda trasnochada que apoya a los corruptos y a a los regímenes tiránicos, son reflejo de quienes se creen con una superioridad moral que no tienen. Como en tantos asuntos no les importa el qué, sino el quién, pero están muy vistos. ¿Dónde estaban cuando Irán masacró a los manifestantes, dónde cuándo Hamás mató a cientos de inocentes, dónde cuando se producen masacres en África? ¿Y qué ocurre con Putin y Ucrania? La pena es que todo se reduce al afán de un corrupto de permanecer en el poder para defenderse de sus problemas legales, y al buenismo de cierta gente que mira para otro lado en demasiadas ocasiones, siempre apoyando a los totalitarios de todo el mundo.
23 marzo, 2026
A esta panda que dice importarles las víctimas de la guerra poco les importan las víctimas de un estado del terror que lleva décadas abusando, torturando y asesinando (eso sí lo ven bien), lo que no ven bien es pagar unos céntimos más por la gasolina, que luego los pijos pasan hambre
23 marzo, 2026
Qué postureo, qué hipocresía y qué bonito queda todo!!!
Con un eslogan panfletario lo solivionamos todo, pero no se habla en ningún momento del trato que ese régimen tiránico da a las mujeres, a los homosexuales y a cualquiera que ose simplemente opinar o pensar libremente.