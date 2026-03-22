17 Comments

Como en el 2003, con ocasión de la invasión de Irak por los Estados Unidos y con, entonces, el apoyo del gobierno Aznar. Organizado por el Foro Social de Segovia, un centenar de manifestantes recorrieron el centro de Segovia en protesta por la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, otra guerra incompresible que, además del siempre trágico rosario de muertos, los más de ellos civiles, abre un convulso escenario económico en una zona ya por si destabilizada y clave para la economía mundial.

Durante todo el recorrido se distribuyó información escrita a la ciudadanía y se corearon con fuerza mensajes como “Paz sí, guerra no”, “No en mi nombre”, “OTAN no, bases fuera”, “No más muertes por petróleo”… al paso por la Casa de la Lectura se gritó “Menos guerra, más cultura” y se exhibió una pancarta en la que se reproducía la frase de Julio Anguita tras la muerte de su hijo: “Malditas sean las guerras y aquellos que las alientan”. La manifestación llegó la Plaza Mayor y se dio lectura a un manifiesto en el que se recordó la situación actual del mundo y se hizo referencia a algunas de las más de cincuenta guerras activas, con especial mención a la criminal agresión de Estados Unidos e Israel que de Gaza a Irán se va extendiendo imparablemente, implicando cada vez a más países y personas.

El mensaje final de hondo sentimiento por las muertes y la destrucción, pero también de solidaridad entre los pueblos, puso final a este acto acompañado de un aplauso fuerte y prolongado y nuevos gritos de “No a la guerra”.