8 Comments

El Real Sitio de San Ildefonso ha inaugurado este 21 de marzo “La Granja en Flor”, una nueva iniciativa primaveral que reunió a cerca de 200 asistentes en su acto fundacional. Impulsado junto al Ayuntamiento, el proyecto busca implicar a asociaciones, comercios y vecinos en la decoración del municipio con miles de geranios, marcando el inicio de una tradición colectiva.
Durante la presentación, celebrada en La Farm Studio, se entregaron 200 geranios numerados como símbolo del arranque del proyecto, en un gesto conjunto que dio inicio oficial a la propuesta. El alcalde, Samuel Alonso Llorente, destacó el valor de la iniciativa para reforzar la identidad local y su vínculo con el entorno natural.
La primera edición se desarrollará a lo largo de la primavera con la colocación de más de 5.000 geranios en ocho espacios emblemáticos del casco histórico, además de la participación de comercios locales. El proyecto culminará el 30 de mayo y nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidar una imagen floral del municipio durante toda la temporada.
22 marzo, 2026
Bonita iniciativa. A ver si así poniendo flores La Granja recupera algo de belleza que desde hace años parece abandonada a su suerte.
22 marzo, 2026
5000 geranios son muchas plantas a cuidar. Esperemos que los rieguen y no se sequen.
22 marzo, 2026
Algo de humo tiene que vender la Psoe para tapar cuarenta años de corrupción, enchufes y despilfarro.
22 marzo, 2026
Pues fíjate para tapar la corrupción de la organización mafiosa Partido Popular, tendrían que regalar pinos ya creciditos.
22 marzo, 2026
Equipo Económico ¿Que te tomas? Organización mafiosa y criminal el Partido de Perro Sánchez, pero claro tú serás uno de esos parasitos que ha colocado el PSOE en la granja.
23 marzo, 2026
El Psoe lleva con su mafia corrupta en La Granja 40 años. Debería regalar secuoyas.Ja, ja, ja.
22 marzo, 2026
Sinceramente ¿Geranios? No sobraba a otra planta, miles de variedades de plantas y nos ponen el tiesto de la abuela.
23 marzo, 2026
Buenos días lectores, estuve en la presentación del acto y lo de “la Granja en flor”, con su explicación, que no viene en el artículo, me pareció una buena iniciativa.
No tiene tintes políticos, allí había gentes de todas las opiniones políticas y, a todos les pareció un buena idea.
Hay gente que lleva un año y medio colaborando y desarrollando este tema y, como yo, otros muchos nos ofrecimos para ayudar en el desarrollo de este proyecto. Creo que todo lo que sea mejorar el aspecto de la Granja será bien recibido y, no cabe duda que un pueblo con flores es mas alegre que viendo solamente hormigón. Es una inversión en alegría y, le auguro un buen futuro a la idea, seguiremos contando dentro de unos meses.