8 Comments

El Real Sitio de San Ildefonso ha inaugurado este 21 de marzo “La Granja en Flor”, una nueva iniciativa primaveral que reunió a cerca de 200 asistentes en su acto fundacional. Impulsado junto al Ayuntamiento, el proyecto busca implicar a asociaciones, comercios y vecinos en la decoración del municipio con miles de geranios, marcando el inicio de una tradición colectiva.

Durante la presentación, celebrada en La Farm Studio, se entregaron 200 geranios numerados como símbolo del arranque del proyecto, en un gesto conjunto que dio inicio oficial a la propuesta. El alcalde, Samuel Alonso Llorente, destacó el valor de la iniciativa para reforzar la identidad local y su vínculo con el entorno natural.

La primera edición se desarrollará a lo largo de la primavera con la colocación de más de 5.000 geranios en ocho espacios emblemáticos del casco histórico, además de la participación de comercios locales. El proyecto culminará el 30 de mayo y nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidar una imagen floral del municipio durante toda la temporada.