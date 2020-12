La política municipal va de nuevo a la vía judicial. El Juzgado contencioso administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo municipal popular sobre la contratación de la Asociación Trípode cultural para la dirección del festival de cine europeo de Segovia, Sé_Cine.

Se trata de un contrato menor adjudicado por Cultura por 14.999 euros, en el límite fijado para la adjudicación directa del que el PP tiene “la convicción de que han existido irregularidades” sin que las explicaciones de los gobernantes locales disiparan esas dudas. Los conejales, Pablo Pérez y Marco Sandulli aseveraron este 15 de diciembre que las sospechas que albergan “son más que fundadas” y se mostraron dispuestos a “llegar hasta el fondo del asunto”.

Tras la dimisión forzada del director de Muces, Eliseo de Pablos, la concejala de Cultura, Gina Aguiar, optó por adjudicar directamente la organización de la muestra a Trípode Cultural. Los populares han solicitado reiteradamente ver el expediente completo y sólo al tercer intento lograron su objetivo. No obstante, según explicó Sandulli, entre los documentos no han encontrado los informes que exige la Ley de contratos —el que sancione la necesidad del contrato y el que certifique que no era necesaria la licitación pública— incrementando las sospechas de que haya podido haber una actuación incorrecta.

Para los populares, el hecho de que el Festival tenga una larga continuidad en el tiempo —está pendiente de celebrarse la decimoquinta edición— elimina la excepcionalidad del contrato y “entendemos que es una necesidad concurrente y anual”.