Publicatessen, gala y final hasta el próximo curso

Viene a ser la “pregala” de graduación más profesional del sistema universitario. El Festival Internacional Publicatessen ha celebrado su XVIII edición consolidándose como una de las principales citas creativas del ámbito universitario. Organizado por estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid, el evento ha vuelto a situar a sus participantes en el centro del panorama comunicativo nacional.

A lo largo de la semana, el festival ha ofrecido una programación dinámica que ha conectado a los estudiantes con la realidad del sector publicitario. Profesionales de distintos ámbitos, desde la producción audiovisual hasta el branding y la estrategia digital, compartieron experiencias y reflexiones sobre los retos de una industria en constante evolución.

El broche final llegó con la gala de clausura del 19 de marzo, en la que se entregaron los Acuetruchos a las mejores piezas creadas por los estudiantes. La alta participación, la calidad de los proyectos y la gran respuesta del público confirmaron el crecimiento y la relevancia de Publicatessen dentro del sector.