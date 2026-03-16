La Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia ha trasladado a los medios su rechazo unánime a la decisión del equipo de Gobierno de utilizar 309.000 euros del capítulo 1 del presupuesto municipal, destinado a personal, para financiar dos obras: la construcción del parking de autobuses del regimiento, con un coste de 209.000 euros, y la demolición del parque de bomberos, por 90.000 euros.

El detonante inmediato fue la aprobación en la última Junta de Gobierno Local de una modificación presupuestaria que transfería 220.000 euros al proyecto de obras de la calle Coronel Rexach, restando esa cantidad de la partida de personal. Los representantes sindicales consideran que estas inversiones “deben salir de la partida de obras” y no de los fondos destinados a los empleados municipales.

La Junta de Personal ha aprovechado el comunicado para enumerar una larga lista de incumplimientos que atribuye al equipo de Gobierno. Entre ellos, la falta de una valoración de puestos de trabajo comprometida públicamente en varias ocasiones antes y después de entrar a gobernar, el impago de horas extraordinarias, productividades, festivos y sábados, y el hecho de que algunos trabajadores aún no han recibido los atrasos derivados del Real Decreto Ley 14/2025.

El acuerdo de empleados públicos del Ayuntamiento, publicado en el BOP el 31 de agosto de 2011, lleva según los sindicatos “aproximadamente 15 años” sin ser desarrollado en varios de sus puntos esenciales.

El comunicado señala también la falta de personal en múltiples áreas: ausencia de jefe y subjefe de bomberos, de inspectores y subinspectores en la Policía Local, de técnicos en contratación, de trabajadores sociales, agentes de inserción, arquitectos y personal administrativo. A ello se suma que no se cubren las bajas de larga duración ni las jubilaciones —en algunos casos desde hace más de dos años— y que los procesos selectivos para cubrir ofertas de empleo de ejercicios anteriores no avanzan con celeridad.

Los sindicatos concluyen con una crítica directa a la concejala de Personal, María Carpio, a quien acusan de “consentir” el incumplimiento de acuerdos adoptados en mesas de negociación y de no convocar a los representantes sindicales como observadores en los procesos selectivos. “Aquí vemos claramente la prioridad que el Ayuntamiento da a su personal”, concluye el escrito firmado por el presidente de la Junta de Personal, Juan José García.