El Ayuntamiento de Segovia lanza empleo público con un abanico de puestos

El Ayuntamiento de Segovia continúa reforzando su plantilla municipal con el objetivo de ofrecer estabilidad a quienes llevan años trabajando en la institución, generar nuevas oportunidades de empleo y atraer y retener talento en la administración local. Todo ello contribuirá a mejorar el funcionamiento interno y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En este marco, el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia ha publicado en los últimos días diversas convocatorias y sus bases específicas, que permitirán la futura incorporación de tres arquitectos, diez técnicos de Administración General, un oficial pintor, un oficial de señalización vial y la creación de una bolsa de empleo para un técnico medio de Energía y Sostenibilidad.

Tres plazas de arquitecto por oposición libre

El pasado 6 de abril se publicó la convocatoria y las bases específicas para la cobertura en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas de arquitecto. Dos de ellas corresponden a la Oferta Pública de Empleo de 2023 y una a la de 2025.

El proceso selectivo constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios: dos pruebas teóricas y un ejercicio práctico, orientados a evaluar tanto los conocimientos técnicos como la capacidad de resolución de casos reales relacionados con el urbanismo y la gestión de proyectos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, que se realizará dentro de unos días. Además, el proceso permitirá la creación de una bolsa de trabajo con las personas aspirantes que superen al menos el primer ejercicio, para atender futuras necesidades temporales.

Una plaza de oficial pintor y otra de oficial de señalización vial

Ese mismo día se publicaron también las bases de los procesos selectivos para la cobertura en propiedad, mediante promoción interna, de una plaza de oficial pintor (Oferta de Empleo Público de 2024) y una plaza de oficial de señalización vial (Oferta de Empleo Público de 2023).

Ambos procesos constan de una fase de concurso, en la que se valorarán los méritos acreditados, y una fase de oposición, que incluye dos ejercicios: uno teórico y otro práctico. El plazo de presentación de solicitudes será igualmente de 20 días naturales una vez que se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Diez plazas de Técnico de Administración General

El pasado 3 de abril se publicaron en el BOP la convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de diez plazas de Técnico de Administración General, incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2025.

Podrán participar quienes estén en posesión de una titulación universitaria en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales y Financieras, o cualquier otra titulación equivalente de la rama jurídica o económica. El plazo de presentación de solicitudes también será de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado que se realizará próximamente.

Bolsa de empleo para técnico medio de Energía y Sostenibilidad

Por otro lado, hoy se ha abierto la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de técnico medio de Energía y Sostenibilidad. El Boletín Oficial de la Provincia publicaba ayer, 8 de abril, tanto la convocatoria como las bases específicas.

En este caso, el plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales. Una vez finalizado, el proceso selectivo se desarrollará a la mayor brevedad posible.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar todas las convocatorias y sus bases en la sede electrónica municipal, en el apartado de Publicaciones Oficiales, Concursos y Oposiciones.

Una plaza de arquitecto técnico

Por último, en estos momentos, está abierto el plazo para la convocatoria de una plaza de arquitecto técnico, mediante el sistema de oposición en turno libre. El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 30 de marzo el anuncio de la convocatoria y los interesados tienen hasta el 19 de abril para presentar la solicitud. Las bases que rigen esta convocatoria están publicadas tanto en la sede electrónica del Ayuntamiento como en el Boletín Oficial de la provincia del día 20 de marzo.