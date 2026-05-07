El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha revelado este jueves que el Ayuntamiento no ha cobrado durante 20 años el canon al adjudicatario del aparcamiento de la avenida del Acueducto. Según ha explicado el alcalde en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, la concesionaria no abonaba la cantidad porque, sencillamente, “no se le ha pasado el recibo”. El canon asciende a 60 mil euros, algo más de 3.000 euros anuales.

Mazarías ha asegurado que no existe “ninguna razón documentada” que justifique la exención del pago y ha anunciado que el Ayuntamiento intentará recuperar las cantidades pendientes negociando con la empresa adjudicataria. “En principio lo vamos a intentar”, ha afirmado, aunque ha reconocido que será un proceso complejo.

Preguntado por cómo es posible que haya pasado tanto tiempo sin detectarlo, el alcalde ha responsabilizado a los anteriores equipos de gobierno y ha admitido que su equipo lo ha descubierto ahora, casi tres años después de llegar al Ayuntamiento: “Vamos descubriendo las cosas según vamos abriendo cajones. Ya nos hubiera gustado que alguien nos contara todas las habitaciones el primer día, pero evidentemente nadie nos las ha contado”. Mazarías ha recordado además que este caso se suma al del canon de otro aparcamiento de Padre Claret, de unos 60.000 euros anuales, que fue “condonado” a la empresa concesionaria y que su gobierno también está intentando recuperar.

El alcalde ha enmarcado ambos casos como ejemplos de lo que ha calificado de gestión “absolutamente deficiente” por parte de quienes gobernaron antes. “Nosotros no miramos hacia otro lado, nosotros no nos ponemos de perfil, nos preocupamos y solucionamos las cosas”, ha sentenciado.

Primer contrato de fotocopiadoras en la historia del Ayuntamiento

En la misma Junta de Gobierno, Mazarías ha dado cuenta de otra irregularidad heredada: el servicio de fotocopiadoras del Ayuntamiento nunca había tenido un contrato formal. “Había una fotocopiadora aquí, otra allá, sin contrato, cada una a un precio, facturando cosas que eran inconcebibles”, ha descrito el alcalde. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de un contrato de suministro en régimen de arrendamiento por un importe de casi 240.000 euros para cuatro años —unos 60.000 euros anuales—, que se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. “Nunca había habido en esta casa un contrato de fotocopiadoras. Esto lo dice todo”, ha zanjado Mazarías.