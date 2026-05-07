La jueza Ana Duro asciende a magistrada y seguirá en Segovia

La jueza Ana Duro Palencia, titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, ha jurado este miércoles su ascenso a la categoría de magistrada en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Duro Palencia continuará prestando servicio en el mismo órgano judicial segoviano.

El acto, presidido por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, Begoña González, ha servido para la toma de juramento o promesa de tres jueces promovidos a magistrados por el turno de antigüedad, conforme al Real Decreto 254/2026 de nombramiento. Junto a Duro Palencia han jurado Ana Fernández Izquierdo, que continuará en el Tribunal de Instancia de Peñaranda de Bracamonte, y Eduardo Vaquero Llevot, que se incorpora al Tribunal de Instancia de Soria procedente de Arcos de la Frontera.