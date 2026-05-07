La jueza Ana Duro asciende a magistrada y seguirá en Segovia

Posted By Redacción on 7, May, 2026
La jueza Ana Duro Palencia, titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, ha jurado este miércoles su ascenso a la categoría de magistrada en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Duro Palencia continuará prestando servicio en el mismo órgano judicial segoviano.
El acto, presidido por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, Begoña González, ha servido para la toma de juramento o promesa de tres jueces promovidos a magistrados por el turno de antigüedad, conforme al Real Decreto 254/2026 de nombramiento. Junto a Duro Palencia han jurado Ana Fernández Izquierdo, que continuará en el Tribunal de Instancia de Peñaranda de Bracamonte, y Eduardo Vaquero Llevot, que se incorpora al Tribunal de Instancia de Soria procedente de Arcos de la Frontera.
Recent From Noticias
- La asociación de Puente de Hierro cambia de sede5, May, 2026
- Del sueño a la pesadilla para la Segoviana4, May, 2026
- La chica de las doce y media3, May, 2026
- Recordando a Daoíz y Velarde3, May, 2026
- El humor de Madrigal: 3 de mayo3, May, 2026
- ¿Prioridad nacional?2, May, 2026
Recent From Recomendados
- El humor de Madrigal: 3 de mayo 3, May, 2026
- Procesiones Semana Santa Segovia 20261, Abr, 2026
- Gonzalo Vázquez, una “columna” sin ataduras22, Mar, 2026
- Convenio entre Asetra y Cibersegura10, Mar, 2026
Últimos comentarios