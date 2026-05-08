Cristina Blanco, nueva delegada de Economía y Hacienda de Segovia

Cristina Blanco Robles es la nueva delegada de Economía y Hacienda e interventora territorial en Segovia. Sustituye así a Francisco Javier Martín, quien ocupó estos puestos desde finales del año 2015.

Cristina Blanco (León, 1995) es interventora territorial de Segovia desde diciembre de 2025, cargo al que ahora suma el de delegada de Economía y Hacienda. Fue interventora-auditora jefa de área Intersectorial en las Intervenciones delegadas el Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025. También fue interventora auditora de apoyo en la Intervención delegada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde abril y septiembre de 2022 y auditora Junior Deloitte S.L.

Cristina Blanco pertenece al cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado desde mayo de 2021 y, entre su formación académica, cuenta con y el máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y el doble grado Administración y Dirección de Empresas y Turismo por la Universidad de Alicante.