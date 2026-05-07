Fuentepelayo, punto de encuentro del emprendimiento rural

Fuentepelayo volvió a situarse como referente provincial del emprendimiento rural con la celebración de la tercera edición de Be Rurals, un encuentro diseñado para dar visibilidad a iniciativas empresariales innovadoras que están transformando el territorio desde los pueblos.

La jornada reunió a emprendedores, empresas, instituciones y profesionales de distintos ámbitos en torno a un objetivo común: demostrar que el medio rural es también un espacio de oportunidades, innovación y crecimiento empresarial.

La jornada arrancó con el acto institucional de apertura, en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Fuentepelayo, Alba Sanz; el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega; el presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia; Ángel Llorente: la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda; la vicepresidenta de la Diputación, Magdalena Rodríguez; y el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

La jornada comenzó con la participación de Dibaq, empresa de referencia de Fuentepelayo, que compartió su experiencia como compañía asentada en el medio rural y con presencia en mercados internacionales. Durante su intervención, puso en valor la apuesta por la innovación, la digitalización y el uso de la tecnología como herramientas clave para la gestión y el crecimiento empresarial, demostrando que desde los pueblos también es posible desarrollar proyectos competitivos con capacidad de expansión y proyección global.

Se dieron a conocer propuestas relacionadas con la agroalimentación, como Alma de Pueblo o Plan B Paso 1 Quesería, que pusieron sobre la mesa nuevas formas de entender la producción local y la optimización de procesos a través de herramientas digitales.

La innovación aplicada a sectores emergentes estuvo representada por proyectos como Container Luxury Box, centrado en la construcción de viviendas con contenedores marítimos reutilizados, o Focuswave, que desarrolla dispositivos tecnológicos adaptados a personas mayores, menores y usuarios con necesidades específicas.

Además de las ponencias y presentaciones, Be Rurals ha vuelto a convertirse en un espacio de conexión entre emprendedores, empresas e instituciones, favoreciendo el intercambio de experiencias, la colaboración y la generación de nuevas oportunidades.

Al final de la jornada se dieron a conocer los proyectos seleccionados para participar en Google Startup Campus, reconocimiento que recayó en Alma de Pueblo, Container Luxury Box y Focuswave.

Como cierre de la jornada, el Ayuntamiento de Fuentepelayo ha recibido la distinción de Municipio Emprendedor, un reconocimiento otorgado por la Federación Empresarial Segoviana (FES) y el consejero de Movilidad y Transformación Digital. Este reconocimiento pone en valor el trabajo que se viene realizando desde el municipio para apoyar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo del medio rural, algo que ha quedado reflejado en el éxito de participación y organización de esta tercera edición de Be Rurals. Una apuesta por seguir generando oportunidades, atraer talento y contribuir al futuro de nuestros pueblos.