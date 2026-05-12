Segovia En Marcha exige responsabilidades a Mazarías por el “caso Rosalía”

El Grupo Municipal Segovia En Marcha (Podemos-AV) considera que el denominado “caso Rosalía” está lejos de darse por cerrado y exige al alcalde de Segovia, José Mazarías, que dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas por un escándalo que, a juicio de la coalición municipalista, evidencia graves conflictos de intereses y una forma de gobernar basada en el “urbanismo a la carta”.

Desde la coalición recuerdan que la concejala Rosalía Serrano no fue destituida en ningún momento por el alcalde. “Serrano se fue cuando ella decidió, de la forma que quiso y después de que Mazarías y el Partido Popular la mantuvieran en el cargo pese a todas las irregularidades conocidas”, denuncia el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan.

Segovia En Marcha insiste en que siguen existiendo demasiadas preguntas sin respuesta. “¿Por qué Rosalía Serrano no fue cesada inmediatamente? ¿Por qué el PP permitió que siguiera cobrando del Ayuntamiento pese a todo lo que ya se conocía? ¿tenían miedo de qué Serrano “tirara de la manta” ¿Por qué no ha habido sanciones para sus empresas? ¿Por qué el pato de todo esto lo ha terminado pagando únicamente la comunidad de vecinos afectada? ¿Y por qué Serrano ha salido impune hasta ahora de sus chanchullos inmobiliarios y urbanísticos?”, plantea San Juan.

Para la coalición municipalista, la gravedad del caso ya no puede reducirse a un rifi-rafe partidista. “Que la Fiscalía vea indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación o desobediencia no es un tema menor, es un síntoma de que algo muy grave estaba pasando en el Ayuntamiento de Segovia. Esto no va de lo que diga o deje de decir la oposición, esto va de indicios y de presuntos delitos muy graves”, afirma el portavoz.

Desde Segovia En Marcha consideran que hay dos conclusiones evidentes de todo este caso. “La primera es que el Partido Popular gobierna la ciudad como si fuera una inmobiliaria y las consecuencias las está pagando la ciudadanía. Y la segunda es que el caso Rosalía evidencia un conflicto de intereses que desde Segovia En Marcha hemos denunciado desde el minuto uno”, señala San Juan.

Asimismo, la coalición considera que todo lo ocurrido demuestra también la existencia de un “urbanismo a la carta” por parte del Gobierno municipal del PP. “Los expedientes van muy rápido o muy despacio dependiendo de cuáles sean los intereses del Partido Popular. Y en este caso ha quedado claro que solo se avanzó cuando la presión política, vecinal y social hacía ya insostenible seguir mirando hacia otro lado”, añade San Juan.

Segovia En Marcha afirma que es especialmente grave que el alcalde haya intentado dar por zanjado el asunto sin asumir ninguna responsabilidad política y sin aclarar por qué protegió a Serrano hasta el último momento. “Las explicaciones de Mazarías no convencen a nadie porque siguen sin responder a lo fundamental: por qué permitió esta situación y por qué no destituyó a su teniente alcalde cuando el escándalo era evidente”, concluye el portavoz.