Segovia activa la cuenta atrás del eclipse con gafas exclusivas diseñadas por Celia Uve

A poco más de 90 días del eclipse solar total del 12 de agosto, la empresa segoviana Astronomía Cercana ha lanzado la campaña “Tres meses, tres propuestas” para preparar a la ciudadanía y al sector turístico ante un evento que convertirá la provincia en uno de los mejores puntos de observación del mundo, al encontrarse dentro de la franja de totalidad.

La primera propuesta es el lanzamiento de unas gafas de observación solar con un diseño exclusivo firmado por la artista segoviana Celia Uve, que ha estampado en ellas el bordado segoviano y motivos del Acueducto y el castillo de Cuéllar junto a la imagen del eclipse. Más allá de la estética, las gafas cuentan con certificación ISO 12312-2:2015, marcado CE y el aval de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid sobre filtros solares. Ya están a la venta en librerías y comercios locales como Antares, Cervantes, Diagonal, Entre Libros, Segopapel, Milana Bonita, Kukul y Aquelarte, además de a precios especiales para grupos a través de la web de Astronomía Cercana.

La segunda línea de actuación es una formación específica dirigida a alojamientos rurales, guías de naturaleza y aficionados a la astronomía para que puedan interpretar el fenómeno y guiar actividades de observación de cara a la avalancha de visitantes que se espera. La tercera propuesta completa el plan con un curso de astrofotografía orientado a inmortalizar el eclipse junto al patrimonio segoviano —el Acueducto, el Alcázar y los castillos de la provincia—, con técnicas de filtros solares y configuración de cámara para aprovechar los escasos minutos de totalidad.

“La fotografía de eclipse no se improvisa. Si no se planifica previamente, recomiendo no hacerla”, advierten desde la empresa, que recuerda que “el gran error en un eclipse total es intentar aprender a fotografiarlo en el minuto y medio que dura la totalidad”.