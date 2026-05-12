La Comisaría Provincial de Segovia participa un año más en el Proyecto Comisarías Europeas, impulsado por la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, acogiendo entre los días 7 y 22 de mayo a un agente de la Policía Nacional de Francia. En esta ocasión, el intercambio cuenta con la presencia de un Brigadier Chef, rango equivalente al de Subinspector de la Policía Nacional española.

Durante su estancia en Segovia, el agente francés realizará patrullas mixtas junto a efectivos de la Comisaría Provincial, vistiendo su uniforme nacional y portando su arma reglamentaria, tal y como contempla este programa de cooperación policial europea. Su labor se centrará principalmente en las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad, con especial atención al Festival Internacional de Títeres ‘Titirimundi’, uno de los eventos culturales más destacados y concurridos de Segovia.

Los meses de abril y mayo representan una de las épocas del año con mayor llegada de visitantes extranjeros a la ciudad, siendo especialmente numeroso el turismo procedente de Francia. La presencia de agentes de la Policía Nacional francesa supone un importante apoyo en la atención y asistencia a ciudadanos francófonos, facilitando la comunicación y mejorando la eficacia en cualquier tipo de intervención policial.

El Proyecto Comisarías Europeas fomenta el intercambio de agentes entre distintos cuerpos policiales europeos. Además de Francia, la Policía Nacional española colabora en esta iniciativa con la Polícia de Segurança Pública de Portugal, la Polizia di Stato de Italia, la Landespolizei de Alemania y la Politie de los Países Bajos.

Para formar parte de este programa, los agentes participantes deben acreditar un elevado nivel de conocimiento del idioma del país de acogida, reforzando así la cooperación internacional y la atención cercana y eficaz a los ciudadanos y turistas europeos.