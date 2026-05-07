Un total de 24.842 contribuyentes segovianos han presentado ya su declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, un 6,19% más que en las mismas fechas del año pasado, según los datos publicados por la Agencia Tributaria tras el primer mes de campaña. De ellos, 19.563 han solicitado devolución, de las cuales 13.642 ya han sido abonadas —el 69,7%—, por un importe total de 8,3 millones de euros.

El ritmo de Segovia supera con claridad la media de Castilla y León, donde se han presentado 394.209 declaraciones, un 3,27% más que en la campaña anterior. Solo Ávila (+9,5%) registra un crecimiento superior al segoviano entre las nueve provincias de la comunidad. En el conjunto regional, el porcentaje de devoluciones ya abonadas se sitúa en el 69,3%, ligeramente por debajo de Segovia, y el importe total pagado alcanza los 138 millones de euros.

Datos nacionales y novedades de la campaña

A nivel estatal, 7,97 millones de contribuyentes han presentado su declaración, un 4,9% más, y más de 4,49 millones ya han recibido su devolución por un importe global de 3.147 millones de euros. Destaca el salto del servicio Renta Directa, utilizado por 1,37 millones de contribuyentes, un 163% más que el año anterior, y que permite la presentación instantánea de las declaraciones más sencillas. A partir de este martes se ha activado además el plan Le Llamamos de asistencia telefónica personalizada, que la campaña pasada permitió confeccionar 1,18 millones de declaraciones. La Agencia Tributaria ha anunciado también que en las próximas semanas comenzará a enviar unas 130.000 cartas preventivas a contribuyentes que puedan haber cometido errores u omisiones, para que los corrijan antes de una eventual comprobación.