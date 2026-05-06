María Cano, nueva comandante de la Guardia Civil de Segovia

María Cano López es la nueva comandante jefe de Personal y Apoyo de la Guardia Civil de Segovia. Si bien ha estado comisionada en la Comandancia desde noviembre del pasado año, ha sido el 28 de abril de 2026 cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Guardia Civil su destino definitivo en el puesto. Ascendió a comandante en octubre de 2025.

La comandante María Cano, nacida el 6 de noviembre de 1987, es oficial de la Guardia Civil perteneciente a la Escala Superior de Oficiales, con una sólida trayectoria profesional caracterizada por un elevado nivel de especialización técnica, experiencia en mando operativo y participación en entornos de alta exigencia tanto a nivel nacional como internacional.

Inició su carrera profesional en las Fuerzas Armadas como soldado de tropa y marinería en el Regimiento de Transmisiones nº 22 del Ejército de Tierra, entre los años 2007 y 2009. En septiembre de 2009 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, completando posteriormente su formación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, alcanzando el empleo de teniente en julio de 2014.

Entre julio de 2014 y marzo de 2015 estuvo destinada como teniente adjunto en la Compañía de Ocaña (Toledo), donde desarrolló funciones de organización, planificación y coordinación de servicios de Seguridad Ciudadana, así como la gestión de recursos humanos y materiales.

Posteriormente, desarrolló una parte esencial de su carrera en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, dentro del cual se integran el Departamento de Biología y el Departamento de Escena del Crimen.

Entre abril de 2015 y junio de 2017, desempeñó funciones en el Departamento de Biología, como jefa del Área de Genética, dirigiendo las actividades relacionadas con el análisis de evidencias biológicas en investigaciones criminales. Su labor comprendió la coordinación integral del proceso pericial, incluyendo la recepción, análisis y custodia de indicios, la obtención de perfiles genéticos mediante técnicas de ADN, la interpretación científica de resultados y la elaboración de informes periciales para su ratificación en sede judicial. Asimismo, asumió la gestión de recursos humanos y materiales, el control de calidad de los procesos analíticos y la explotación de bases de datos especializadas, contribuyendo a garantizar la fiabilidad de los resultados y su valor probatorio.

Entre julio y noviembre de 2017, asumió la Jefatura del Equipo de Materiales y Equipos del mismo Departamento, responsabilizándose de la planificación y gestión de recursos técnicos, adquisiciones y control presupuestario.

Desde diciembre de 2017 hasta 2024, desarrolló su labor en el Departamento de Escena del Crimen, en el ámbito de la Inspección Técnico Ocular. No obstante, entre febrero y mayo de 2018 realizó un impasse en dicho destino, al desempeñar funciones de mando en la Comandancia de Badajoz como teniente jefe de la Sección del SEPRONA, dirigiendo actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, la investigación de infracciones administrativas y delitos contra los recursos naturales, así como la gestión de personal y la planificación de servicios.

Tras este periodo, se reincorporó a su destino en el Servicio de Criminalística, donde continuó desarrollando su trayectoria en la Inspección Técnico Ocular. Especialmente, tras su ascenso a capitán en julio de 2021, asumió la Jefatura del Área, dirigiendo y coordinando actuaciones en escenarios de especial complejidad, tales como delitos de terrorismo, delincuencia organizada, grandes catástrofes y hechos de especial trascendencia.

En el ejercicio de estas funciones, lideró equipos multidisciplinares en la escena del crimen, aplicando metodologías científicas para la localización, recogida, preservación y análisis de indicios, garantizando la cadena de custodia y la adecuada explotación técnico-científica de las pruebas. Asimismo, coordinó actuaciones con autoridades judiciales, forenses y otros organismos intervinientes y participó en foros técnicos nacionales e internacionales.

Cabe destacar su participación en el proceso de implantación y acreditación de los procedimientos de inspección técnico ocular, contribuyendo a la obtención de la acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), mediante la adaptación a estándares internacionales y la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.

En el ámbito del mando territorial, entre 2024 y 2025 estuvo destinada en la Compañía de Valladolid, ejerciendo funciones de mando de Seguridad Ciudadana.

Cuenta con especialización en Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Policía Judicial y Criminalística, lo que le ha permitido desarrollar una trayectoria multidisciplinar tanto en el ámbito operativo como en el técnico-científico de la investigación criminal. Su formación académica incluye el Grado en Derecho, un Máster en Ciencias Policiales y diversas especializaciones, complementadas con actividad docente y participación en proyectos de innovación. A lo largo de su carrera profesional ha sido distinguida con diversas condecoraciones y reconocimientos oficiales en atención a su dedicación y mérito en el servicio.