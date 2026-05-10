Monteresma y Cantalejo, campeones de la liga provincial de fútbol

El fútbol aficionado cerraba ayer la fase regular con las victorias del Cantalejo, en la Primera Provincial, y el Monteresma B, en la segunda, en una reñida jornada en la que en ambas el liderato definitivo tuvo que esperar al pitido final.

El Cantalejo lo tenía bien, una victoria en casa ante el Delta, el equipo de IE University, significaba el liderato en tanto que la derrota, aunada a un victoria del Rel Sitio, donde se “jubilaba” el mítico “Pluma”. No fallaron los solventes líderes, que ganaron por 3-1. La idea es ahora sacar números y ver si sale a cuenta ascender a la regional. Ascenderán a Primera la Segoviana B, pese a la derrota al contar el Monteresma con otro equipo en la Primera, y la Sepulvedana, tras muchos años en la segunda.

También hubo fiesta en Palazuelos. En La Mina se enfrentaban el hasta ayer dominador de la categoría, la cantera de la Segoviana, con los veteranos del Monteresma, otro equipo cuajado de nombres míticos del fútbol aficionado segoviano como Carlos, Guti, Javi Sanz, los hermanos Trilla… en perfecta forma a pesar de los años. Por dar un dato, la suma de años de la defensa en cuatro de los morados sumaba 160 años, más de 40 media. Frente a ellos, un equipo reforzado con juveniles que plantó cara y defendió hasta el final su hegemonía en un emocionante partido, se adelantaban los locales y empataban los visitantes.

En la segunda mitad, la Segoviana puso toda la carne en el asador pero el estado de gracia del meta Carlos, presidente del club, especialmente con una soberbia triple parada en tres remates consecutivos, frustraron el arreón en tanto arriba, la veteranía del Monteresma, que con este encadena cuatro títulos seguidos en la categoría, se dejaba notar y permitía a los locales adelantarse. Así se llegaba a descuento, con 4-3. Un voleón de Javi Sanz de larga distancia mataba el partido, y desencadenaba la euforia de un equipo de cuarentones que pese a la edad y los sacrificios personales para seguir en lo suyo, mantiene el espíritu (y la forma física) como si empezaran a jugar: una página soberbia del fútbol humilde.