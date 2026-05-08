4 Comments

El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha abierto diligencias contra la exconcejala del Partido Popular Rosalía Serrano por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y desobediencia relacionados con su vinculación a varias empresas del sector inmobiliario que no declaró durante su etapa como concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia.

Según el auto judicial, la jueza ha solicitado documentación municipal relativa al cargo de Serrano y a sus declaraciones de bienes y actividades, así como los estatutos y documentos de constitución de una de las mercantiles asociadas y la declaración de un técnico jurídico municipal. La propia Serrano ha asegurado no tener conocimiento de las diligencias y no ha sido citada a declarar como investigada.

El caso se remonta a julio de 2025, cuando se destapó que Serrano había ocultado durante más de un año su participación como administradora en al menos tres empresas del ámbito inmobiliario mientras ejercía como concejala con dedicación exclusiva. En su declaración de actividades de 2023, Serrano no declaró tener ninguna actividad empresarial en el sector privado; en octubre de 2024 reconoció ser administradora solidaria de una de las sociedades desde 2009, y posteriormente se descubrió que también figuraba como administradora única de otras dos compañías. Una de esas empresas había llevado a cabo la transformación de plazas de garaje en ocho trasteros en un edificio del centro de la ciudad sin esperar la autorización del servicio municipal de Urbanismo.

En abril de 2025, la Secretaría General del Ayuntamiento concluyó en un informe que existía una posible causa de incompatibilidad, ya que el régimen de dedicación exclusiva de la concejala y esos cargos podían comprometer su imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas. Serrano defendió entonces que se trataba de una “sociedad familiar” y que nunca había cobrado por su administración. Finalmente, el 15 de octubre de 2025 presentó su renuncia al acta de concejal momentos antes de un pleno extraordinario, tras semanas de presión política en las que toda la oposición salvo Vox llegó a abandonar el salón de plenos mientras ella intervenía.

Preguntado este jueves por el caso, el alcalde José Mazarías se ha limitado a señalar que el juzgado ha pedido al Ayuntamiento documentación acreditativa de que Serrano fue concejala y su declaración de bienes, y que así se ha remitido. “Las cosas han tenido un proceso, las consecuencias ya han visto cuáles han sido, y no tengo nada más que decir”, ha zanjado.