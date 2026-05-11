Posted By Redacción on 11, May, 2026
La Policía Local de Segovia ha registrado nueve accidentes de tráfico durante el fin de semana, con un balance de seis personas heridas y un conductor investigado por circular bajo los efectos del alcohol. Los incidentes más relevantes fueron un choque entre un turismo y un autobús con dos heridos, un atropello y un vuelco en una de las principales avenidas de la ciudad.
El viernes, a las 9.30 horas, un turismo y un autobús colisionaron en la glorieta de Domiciano Monjas tras un raspado con salida de la vía, con el resultado de dos heridos. Esa misma tarde, a las 17.26, un turismo atropelló a una persona en la calle Ángel de la Guarda, que resultó herida de carácter leve.
El sábado fue la jornada con más siniestros. A las 13.10, dos turismos chocaron en la avenida Vía Roma a la altura de la calle Las Nieves, un accidente que provocó el vuelco de uno de los vehículos y dejó un herido. Por la noche, a las 21.10, un turismo y una motocicleta colisionaron en la glorieta del Abogado del Turno de Oficio, con un herido más.
El domingo, un motorista resultó herido tras caerse en la plazuela de Capuchinos a las 11.15 horas. El conductor fue investigado por conducir bajo la influencia del alcohol. El resto de accidentes del fin de semana se saldaron solo con daños materiales.
Violencia de género, una agresión y cinco emergencias sanitarias
Además de los accidentes, la Policía Local intervino en cinco incidentes sanitarios —tres de ellos con traslado al Hospital General de Segovia—, en un caso de violencia de género, una agresión y la mediación en un conflicto entre particulares. En materia de controles de tráfico, los agentes realizaron tres controles de documentación, alcoholemia y drogas, con dos infracciones por circular con la ITV caducada, y un control de acceso a la calle Blanca de Silos, con una denuncia. Se tramitó además una sanción por vertido incontrolado de residuos.
Author: Redacción
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11 mayo, 2026
Los señores policias cuando se van a poner a controlar los accesos a la Plaza Mayor? Parece ser que la calle estrella es Blanca de Silos (es la niña bonita de nuestro bien amado Sr. Alcalde). Y mientras tanto, los coches acceden a la plaza mayor sin ningun tipo de control. Solo hace falta darse una vuelta por las calles “restringidas” para comprobar que la mayoria de los coches son de no residentes (y casi siempre son coches de alta gama).
11 mayo, 2026
Totalmente de acuerdo. Es más que Juas Juas es negligencia como mínimo. Pasan coches, incluso, con coche de policía aparcado en la plaza Mayor.
12 mayo, 2026
Yo creo que mejor harían en controlar la velocidad de algunos coches a la entrada de la Glorieta del Pastor, en la de Domiciano Monjas, en la que ahora ha ocurrido el accidente de esta noticia y en todas las calles Conde de Sepúlveda y Ezequiel Gonzalez en su recorrido hasta la glorieta de la estación de autobuses, consideradas vías rápidas no sin razón.
Es una vía complicada porque muchos coches no reducen su velocidad debidamente al ser un acceso inmediato desde Madrid, y su amplitud y los pocos obstáculos que encuentran en su camino hacen temer accidentes como el ocurrido y, todavía más grave, que los peatones que la atraviesan lo puedan hacer sin riesgos y sobresaltos pese a utilizar los pasos de peatones, sobre todo las madres con carritos de bebés y los discapacitados.