La Policía Local de Segovia ha registrado nueve accidentes de tráfico durante el fin de semana, con un balance de seis personas heridas y un conductor investigado por circular bajo los efectos del alcohol. Los incidentes más relevantes fueron un choque entre un turismo y un autobús con dos heridos, un atropello y un vuelco en una de las principales avenidas de la ciudad.

El viernes, a las 9.30 horas, un turismo y un autobús colisionaron en la glorieta de Domiciano Monjas tras un raspado con salida de la vía, con el resultado de dos heridos. Esa misma tarde, a las 17.26, un turismo atropelló a una persona en la calle Ángel de la Guarda, que resultó herida de carácter leve.

El sábado fue la jornada con más siniestros. A las 13.10, dos turismos chocaron en la avenida Vía Roma a la altura de la calle Las Nieves, un accidente que provocó el vuelco de uno de los vehículos y dejó un herido. Por la noche, a las 21.10, un turismo y una motocicleta colisionaron en la glorieta del Abogado del Turno de Oficio, con un herido más.

El domingo, un motorista resultó herido tras caerse en la plazuela de Capuchinos a las 11.15 horas. El conductor fue investigado por conducir bajo la influencia del alcohol. El resto de accidentes del fin de semana se saldaron solo con daños materiales.

Violencia de género, una agresión y cinco emergencias sanitarias

Además de los accidentes, la Policía Local intervino en cinco incidentes sanitarios —tres de ellos con traslado al Hospital General de Segovia—, en un caso de violencia de género, una agresión y la mediación en un conflicto entre particulares. En materia de controles de tráfico, los agentes realizaron tres controles de documentación, alcoholemia y drogas, con dos infracciones por circular con la ITV caducada, y un control de acceso a la calle Blanca de Silos, con una denuncia. Se tramitó además una sanción por vertido incontrolado de residuos.