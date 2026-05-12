Colisión en cadena en la A-1: seis vehículos y cinco heridos leves en Honrubia

Cinco personas han resultado heridas de carácter leve este martes en una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco turismos y un camión en la autovía A-1, sentido Burgos, a la altura de Honrubia de la Cuesta. El accidente se ha producido en torno a las 10.26 horas, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Al lugar del suceso se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Segovia y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que han atendido a los cinco heridos en el punto del accidente.