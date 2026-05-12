free web stats

Colisión en cadena en la A-1: seis vehículos y cinco heridos leves en Honrubia

Posted By on 12, May, 2026

Cinco personas han resultado heridas de carácter leve este martes en una colisión múltiple en la que se han visto implicados cinco turismos y un camión en la autovía A-1, sentido Burgos, a la altura de Honrubia de la Cuesta. El accidente se ha producido en torno a las 10.26 horas, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Al lugar del suceso se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Segovia y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que han atendido a los cinco heridos en el punto del accidente.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *