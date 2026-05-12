Los transportistas segovianos buscan blindar sus contratos ante las subidas del combustible

La Federación Empresarial Segoviana (FES) y Asetra han organizado una jornada informativa para empresas y profesionales del transporte de mercancías de la provincia centrada en la indexación del precio del combustible y su aplicación en los contratos. La sesión, en la que ha participado el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano, junto al presidente y director de Asetra, Ángel Esteban y Fernando García, ha abordado de forma práctica cómo aplicar correctamente la cláusula de revisión de precios vinculada al coste del carburante para evitar que las subidas del gasóleo recaigan exclusivamente sobre los transportistas.

Los asistentes pudieron resolver dudas sobre la documentación necesaria, las fórmulas de cálculo y las obligaciones recogidas en la normativa vigente. Desde ambas organizaciones se insistió en la importancia de que las empresas conozcan y utilicen los mecanismos de actualización automática de precios que contempla la legislación, especialmente en un contexto de volatilidad energética que sigue presionando los costes de explotación del sector.