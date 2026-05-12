Toma de posesión de tres trabajadoras sociales

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento el acto de toma de posesión de tres empleadas municipales como funcionarias de carrera, tras superar el correspondiente proceso selectivo por oposición libre.

Las nuevas funcionarias son tres trabajadoras sociales que llevaban varios años prestando servicio en el Ayuntamiento. Una de ellas es responsable del programa de viviendas sociales; otra desarrolla su labor en el CEAS Norte; y la tercera coordina los centros cívicos y espacios municipales, además de las actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo.

Estos nombramientos se enmarcan en la estrategia municipal de refuerzo de la plantilla, consolidando así el compromiso del equipo de gobierno con la estabilidad laboral y la mejora de los servicios públicos.

Durante el acto, el alcalde trasladó su enhorabuena a las trabajadoras y agradeció la labor desempeñada durante estos años al servicio de la ciudadanía. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento “continúa dando pasos firmes en uno de los objetivos clave de este equipo de gobierno: reforzar la plantilla municipal, ofrecer estabilidad a quienes llevan años trabajando al servicio del Ayuntamiento y generar nuevas oportunidades de empleo, favoreciendo que el talento pueda desarrollarse aquí, en Segovia”.

El regidor segoviano ha estado acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez; la concejala de Personal, Organización y Fondos Europeos, María Carpio; el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Festejos Patronales, Participación Ciudadana y Contratación, Gabriel Cobos; y el secretario general del Ayuntamiento, Javier Sánchez.