Ayer, jueves 7, tuvo lugar en La Albuera la presentación en rueda de prensa de quien será el director deportivo del club y el encargado de elegir el cuerpo técnico para la próxima temporada. Rubén Andrés, procedente del Unionistas de Salamanca y con experiencia también en clubes como el Numancia o el Mérida, ha sido elegido para la difícil tarea de redirigir el barco segoviano, que hasta ahora parecía no tener rumbo.

En la rueda de prensa se vio a un director deportivo con ganas y que transmitía seguridad en su carácter. También aseguró que ya ha comenzado a trabajar, planteándose objetivos cercanos y alcanzables para poder aspirar después a otros más ambiciosos, como puede ser un ascenso a 1.ª RFEF. No obstante, comentó que ese no es el objetivo principal, aunque sí quiere que el equipo esté en los puestos de arriba.

Por otra parte, hubo un tema que ha generado cierta controversia y que parece que Rubén tenía claro cómo solucionar: el puesto de entrenador, por el que esta temporada han pasado hasta cuatro técnicos en el banquillo de la Gimnástica. Aseguró que maneja varias opciones para ocupar el cargo.

También se habló del papel que puedan tener los canteranos, y sostuvo que son ellos mismos quienes deben ganarse el puesto, poniendo como ejemplo a Álex Postigo y Rodrigo Ibáñez.

El director deportivo aseguró que uno de los objetivos es la necesidad es “recuperar la ilusión de la afición”, y “vuelvan a sentirse satisfechos”, al menos por el juego que muestre el equipo la próxima temporada.