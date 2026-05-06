La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al alcalde, José Mazarías, en relación con la situación de la calle Blanca de Silos.

Desde VOX han exigido al alcalde que “rectifique de inmediato” y piden que “reconozca el error” de la peatonalización de la vía, que “no ha cumplido ni uno solo de los objetivos prometidos”, por ello, desde la formación solicitan la reapertura de la calle al tráfico de viehiculos..

El grupo municipal ha criticado que, tras más de dos años desde el cierre al tráfico de esta calle, el equipo de Gobierno mantenga una decisión que, aseguran, no formaba parte del proyecto inicial y que se habría adoptado sin un estudio de movilidad que la respalde.

VOX ha destacado el impacto económico negativo que esta medida ha tenido sobre el tejido comercial. Según ha señalado Núñez, la peatonalización ha contribuido a que la calle esté actualmente “sin vida y desolada”. “La peatonalización de Blanca de Silos no ha reactivado el comercio ni ha convertido la calle en un bulevar vivo, tal y como se prometió. Por el contrario, han cerrado numerosos comercios y la vía presenta una actividad notablemente menor”, ha sentenciado la edil.

Asimismo, la portavoz considera que esta medida responde a “un afán recaudatorio” y ha puesto el foco en las sanciones impuestas a los conductores durante el último mes, “solo en el mes de abril la Policía Local ha impuesto 11 multas a conductores segovianos”, ha explicado. Núñez ha advertido de que la ausencia de barreras físicas claras que impidan el acceso desde puntos como la avenida de la Constitución o la rotonda de la Universidad convierte la vía en una “calle trampa”.