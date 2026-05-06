7 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este miércoles lo que considera una situación “insostenible” en la Policía Local de Segovia, marcada por dos frentes: los expedientes disciplinarios abiertos desde hace casi cinco meses a más de 30 agentes —un tercio de la plantilla— y una plaga de roedores en el cuartel que, según el PSOE, evidencia el “abandono” del equipo de gobierno hacia el cuerpo. Así lo ha trasladado la portavoz socialista, Clara Martín, en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Los expedientes se abrieron tras la negativa de varios agentes a acudir a jornadas extraordinarias decretadas por la Alcaldía durante la pasada Navidad, unos decretos que la propia Policía Local ha recurrido ante el juzgado al considerar que no se ajustan al régimen jurídico correspondiente. Según ha explicado Martín, los agentes designados como suplentes no fueron notificados en las condiciones legales exigidas, no sabían si debían presentarse ni en qué términos, y algunos llegaron a desplazarse al cuartel para comprobar si el titular acudía, sin cobertura clara ante un eventual accidente laboral.

La portavoz socialista ha cargado directamente contra el alcalde, José Mazarías, a quien ha atribuido la decisión de abrir los expedientes. Martín ha asegurado que fue “una decisión meramente política”, tomada sin el preceptivo informe previo del jefe de Policía. Según su relato, la Alcaldía ordenó primero investigar qué agentes habían incumplido los decretos y después pidió al jefe del cuerpo un informe para justificarlo: “Primero llega la decisión política y luego el señalamiento”, ha resumido. El PSOE sostiene que el alcalde mantiene los expedientes abiertos como “herramienta de presión” dentro de la negociación sindical en curso sobre la reorganización del servicio, algo que, ha recordado Martín, un juez ya ha señalado en sentencias previas sobre conflictos similares en el Ayuntamiento.

Las consecuencias para los agentes afectados son concretas: hay policías que no han podido concurrir a traslados a otros municipios porque en su expediente figura un procedimiento abierto, y el conjunto de los afectados arrastra desde hace meses la incertidumbre de posibles sanciones que pueden llegar hasta la expulsión del cuerpo. “No pueden estar los agentes en esta situación de incertidumbre después de cinco meses”, ha insistido Martín, que ha exigido el archivo inmediato de todos los expedientes. La portavoz ha revelado además que el jefe de la Policía Local desde mayo de 2023 con el rango de Mayor obtenido por oposición, ha renunciado a su nombramiento como Intendente por motivos personales derivados, según Martín, del clima de conflicto existente dentro del cuerpo.

Plaga de roedores en el cuartel

La segunda denuncia se refiere a la plaga de roedores que sufre el cuartel de la Policía Local, un problema recurrente que, según Martín, se agrava cada primavera sin que el equipo de gobierno aborde la causa de fondo. La portavoz ha explicado que los agentes escuchan a los roedores correr por los falsos techos, que al levantar las placas se han encontrado “cantidades importantes de excrementos” y que la empresa contratada ha llegado a colocar más de 60 cepos sin que la situación se controle.

Martín ha señalado que varios concejales del equipo de gobierno acudieron la semana pasada al cuartel a comprobar la situación, pero que a día de hoy los agentes siguen sin una respuesta clara. La portavoz ha reclamado una actuación de urgencia que incluya el sellado de todos los accesos y la limpieza integral de los falsos techos, y ha recordado que desde que gobierna el Partido Popular no se ha realizado “ni una sola inversión” en el cuartel, frente a las partidas de más de 50.000 euros anuales que, según ha asegurado, destinaba el anterior gobierno socialista a mejoras en vestuarios, baños y suelos.