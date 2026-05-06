7 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este miércoles lo que considera una situación “insostenible” en la Policía Local de Segovia, marcada por dos frentes: los expedientes disciplinarios abiertos desde hace casi cinco meses a más de 30 agentes —un tercio de la plantilla— y una plaga de roedores en el cuartel que, según el PSOE, evidencia el “abandono” del equipo de gobierno hacia el cuerpo. Así lo ha trasladado la portavoz socialista, Clara Martín, en una rueda de prensa celebrada esta mañana.
Los expedientes se abrieron tras la negativa de varios agentes a acudir a jornadas extraordinarias decretadas por la Alcaldía durante la pasada Navidad, unos decretos que la propia Policía Local ha recurrido ante el juzgado al considerar que no se ajustan al régimen jurídico correspondiente. Según ha explicado Martín, los agentes designados como suplentes no fueron notificados en las condiciones legales exigidas, no sabían si debían presentarse ni en qué términos, y algunos llegaron a desplazarse al cuartel para comprobar si el titular acudía, sin cobertura clara ante un eventual accidente laboral.
La portavoz socialista ha cargado directamente contra el alcalde, José Mazarías, a quien ha atribuido la decisión de abrir los expedientes. Martín ha asegurado que fue “una decisión meramente política”, tomada sin el preceptivo informe previo del jefe de Policía. Según su relato, la Alcaldía ordenó primero investigar qué agentes habían incumplido los decretos y después pidió al jefe del cuerpo un informe para justificarlo: “Primero llega la decisión política y luego el señalamiento”, ha resumido. El PSOE sostiene que el alcalde mantiene los expedientes abiertos como “herramienta de presión” dentro de la negociación sindical en curso sobre la reorganización del servicio, algo que, ha recordado Martín, un juez ya ha señalado en sentencias previas sobre conflictos similares en el Ayuntamiento.
Las consecuencias para los agentes afectados son concretas: hay policías que no han podido concurrir a traslados a otros municipios porque en su expediente figura un procedimiento abierto, y el conjunto de los afectados arrastra desde hace meses la incertidumbre de posibles sanciones que pueden llegar hasta la expulsión del cuerpo. “No pueden estar los agentes en esta situación de incertidumbre después de cinco meses”, ha insistido Martín, que ha exigido el archivo inmediato de todos los expedientes. La portavoz ha revelado además que el jefe de la Policía Local desde mayo de 2023 con el rango de Mayor obtenido por oposición, ha renunciado a su nombramiento como Intendente por motivos personales derivados, según Martín, del clima de conflicto existente dentro del cuerpo.
Plaga de roedores en el cuartel
La segunda denuncia se refiere a la plaga de roedores que sufre el cuartel de la Policía Local, un problema recurrente que, según Martín, se agrava cada primavera sin que el equipo de gobierno aborde la causa de fondo. La portavoz ha explicado que los agentes escuchan a los roedores correr por los falsos techos, que al levantar las placas se han encontrado “cantidades importantes de excrementos” y que la empresa contratada ha llegado a colocar más de 60 cepos sin que la situación se controle.
Martín ha señalado que varios concejales del equipo de gobierno acudieron la semana pasada al cuartel a comprobar la situación, pero que a día de hoy los agentes siguen sin una respuesta clara. La portavoz ha reclamado una actuación de urgencia que incluya el sellado de todos los accesos y la limpieza integral de los falsos techos, y ha recordado que desde que gobierna el Partido Popular no se ha realizado “ni una sola inversión” en el cuartel, frente a las partidas de más de 50.000 euros anuales que, según ha asegurado, destinaba el anterior gobierno socialista a mejoras en vestuarios, baños y suelos.
6 mayo, 2026
Sra. Martin, no sé si los expedientes siguen abiertos para presionar a la Policía Local, ya que no se dejan presionar, lo que si se, que el equipo de gobierno tiene a una persona dentro del negociado de personal que no les puede ni ver, motivando los expedientes a instancia, llevando al equipo de gobierno a errar por injustificados al no estar ajustados a derecho y lo malo que se dejan embaucar. La justicia hará su trabajo y espero que dicha persona sea denunciada por prevaricación por abrir expedientes sin ajustarse a derecho siendo consciente de ello
6 mayo, 2026
No tengo tan claro que la “persona” de la que hablas sea consciente de que los expedientes no se ajustan a “Derecho”. Porque la trayectoria de esta persona ha sido y es, que interpreta y retuerce el derecho a sus intereses y conveniencia, a su “derecho” aunque sea torcido. Y sí, merece una denuncia y una posterior sentencia que la haga pisar la tierra y la ponga en su sitio.
6 mayo, 2026
Parece que “Lord” y “Puri” se inquietan por saber que hay personas en el Ayuntamiento que saben hacer bien su trabajo cumpliendo la ley. Y si no lo creen así, que sean “Lord” y “Puri” quienes denuncien. Pero me temo que no lo harán, les faltan coj….
6 mayo, 2026
Parece que los policías ya lo han llevado al juzgado según una publicación que he podido leerle. También he leído de que al parecer hay expedientes disciplinarios abiertos a policías que no acudieron a realizar horas y que estaban de baja, eso muy legal no es! O tú crees que si? Esto en la empresa privada les caería una gorda a los jefes, pero en política ya se sabe…
6 mayo, 2026
Claro vosotros sois más de indultar.
7 mayo, 2026
Para que más coj…., los cojones los tiene el Jefe de la Policía Local y el resto de policías que por no ir al amparo del Sr. Alcalde y su equipo de gobierno, por que estos están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana ,con el ordenó y mando con su personal de confianza y la policía no lo es, saltándose toda la legalidad vigente , aprovechando su cargo que si respondieran con su patrimonio en el juzgado, otro gallo cantaría, claro juegan con el dinero de todos. Lo malo es quien se cobija en los políticos para hacer daño al resto.
7 mayo, 2026
La precitada persona del Área de Personal no tiene facultad de dictar decretos. Tampoco de incoar expedientes sancionadores. No son funciones suyas. Sin embargo, si es competencia, función y obligación, propias de su cargo, la INSTRUCCIÓN de estos expedientes. Es pues, la INSTRUCTORA conforme a su rango. En cuanto a su trayectoria profesional, ha llegado a su puesto por razones de su esfuerzo y conocimiento profundo del Derecho. Las falsas acusaciones también se incluyen como tipología ilícita penal, ¡Mucho ojo!. Dudo mucho que esta persona se haya pringado nunca en prevaricar. No le hace falta. Tiene carrera, formación académica y conocimientos sobrados. Considérese como una opinión. Los juicios son competencia de los juzgados.
Un saludo, salud y buen fin de semana.