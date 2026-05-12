Segovia acoge el 17 de mayo su primera feria de alimentos sin gluten

La Diputación de Segovia ha presentado este lunes la I Feria Sin Gluten de Alimentos de Segovia, que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en el Campo de Golf La Faisanera. La iniciativa, organizada en colaboración con la Asociación Segovia Sin Gluten, reunirá a 17 productores de la marca provincial y se enmarca como segunda parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en 2026, tras su arranque en la Feria de los Arrieros de Sangarcía.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “es la primera vez que ponemos en marcha una feria dedicada de manera íntegra a los alimentos sin gluten, y lo hacemos con el convencimiento de que la inclusión también se construye desde la alimentación”. Desde la Asociación Segovia Sin Gluten han valorado la cita como “fundamental” para las personas celíacas, “no solo para consumir con tranquilidad, sino también para normalizar nuestra realidad en la sociedad”.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la apertura del mercado de productores, entre los que figuran Bodegas Valmenia, Ibéricos de Vegaseca, Huma Ahumados, Quesería de Sacramenia o Masa con Alma, entre otros. A las 12.00, la compañía El Sombrero de la Memoria ofrecerá un cuentacuentos gratuito para todos los públicos, y a las 13.30 la empresa El Pinar, a través de su marca muMU Berries, organizará una degustación de fresas y frutos rojos para 40 personas, también gratuita pero con inscripción previa en alimentosdesegovia@dipsegovia.es. La feria cerrará a las 15.00 horas.