Torrecaballeros se convierte en escenario de un gran simulacro de emergencias sanitarias

El IES Ezequiel González de Segovia sacará la formación del aula este viernes para trasladarla a un escenario real: Torrecaballeros acogerá un simulacro de incidente con múltiples víctimas en el que participará el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias junto a profesionales y entidades del sector como Ambulancias FORSER, Reina Formación y Logística y Cruz Roja.

La jornada, prevista para el 8 de mayo, se desarrollará en dos fases. Por la mañana, de 9.00 a 13.00 horas, se celebrarán talleres formativos en el Centro Cultural Carlos León sobre apoyo psicológico, control de hemorragias y técnicas de evacuación. Por la tarde, a partir de las 15.30, arrancará el simulacro en el complejo deportivo de la localidad, un ejercicio práctico en entorno controlado pensado para entrenar la coordinación entre equipos de emergencia.

La iniciativa se enmarca en el programa Aula Empresa + de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y lleva en marcha todo el curso 2025-2026 con la colaboración del Ayuntamiento de Torrecaballeros. El pasado 20 de abril, el propio instituto acogió ya una primera fase del proyecto en la que alumnos y voluntarios de Cruz Roja montaron un hospital de campaña con carpas, generadores e instalaciones para atención a víctimas. Los organizadores subrayan que emergencias recientes como los incendios forestales del verano de 2025 o la DANA en la Comunidad Valenciana han evidenciado la necesidad de entrenar estas competencias de coordinación entre sanitarios, bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad.