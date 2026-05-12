La Asociación Provincial de Autoescuelas (APAE) ha reclamado a la Jefatura Provincial de Tráfico medidas urgentes ante la reducción de exámenes prácticos de conducir en la provincia. Según denuncia el colectivo, entre enero y mayo de 2026 se han programado 228 pruebas menos en los centros de examen de Segovia y Cuéllar respecto al mismo periodo del año pasado, mientras 1.831 personas esperan actualmente para realizar la prueba de circulación.

La asociación atribuye el deterioro del servicio a un cambio en los criterios organizativos de la propia Jefatura introducido en marzo, que ha derivado en que examinadores sean destinados a tareas administrativas, reduciendo la capacidad para realizar pruebas prácticas. Su presidente, Juan Carlos Sánchez, ha sido tajante: “No podemos llegar a entender que para paliar la escasez de personal se tenga que cargar contra el servicio de exámenes, las autoescuelas y la propia ciudadanía”. Sánchez ha denunciado que, con una persona más en plantilla, “se está reduciendo el número de pruebas prácticas al destinar examinadores a tareas administrativas”.

Entre los aspirantes en espera figuran 175 candidatos a permisos de camión y autobús, perfiles que el mercado laboral demanda con especial urgencia ante la escasez de conductores profesionales. APAE advierte de que la situación provoca retrasos en las pruebas, dificultades administrativas y demoras incluso en las autorizaciones provisionales para conducir, y recuerda que el problema de personal en la Jefatura “se viene arrastrando desde hace más de una década” sin soluciones definitivas. La asociación ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que refuerce el servicio de forma inmediata.