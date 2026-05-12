El Ayuntamiento de Segovia se ha incorporado a la sociedad Segovia Intermodal, el vehículo empresarial que promueve la creación de un Puerto Seco en la provincia. La administración municipal aporta 50.000 euros al capital de una sociedad liderada por la Federación Empresarial Segoviana (FES) y en la que ya participan la asociación de transportistas Asetra y la empresa Asercomex, con lo que el capital total alcanza los 203.000 euros.

El alcalde, José Mazarías, ha señalado durante la firma que “Segovia no puede conformarse con ser una ciudad administrativa y turística; tiene capacidad para ser una referencia industrial y logística”. El presidente de la FES, Andrés Ortega, ha valorado por su parte la oportunidad que ofrece el “enclave estratégico” de la ciudad y la existencia de la línea ferroviaria operativa entre Cercedilla y Segovia, cuya capacidad para trenes de gran tonelaje ha sido confirmada por ADIF.

El proyecto contempla una infraestructura sobre unos 270.000 metros cuadrados que incluiría una terminal de carga ferroviaria con apeadero propio para contenedores, una nave logística de gran capacidad y una zona de aduana. La plataforma aprovecharía la posición de Segovia entre Madrid, Valladolid y el norte peninsular, con el Puerto de Valencia como referencia principal para operaciones de importación y exportación. Según los promotores, estudios de viabilidad confirman que existe carga suficiente en la provincia para sostener la actividad.

La sociedad trabaja ya en un modelo de financiación mixta y mantiene reuniones con operadores interesados. Sobre los plazos, el objetivo es que los primeros movimientos de tierra se produzcan antes de que acabe el año, coordinados con el desarrollo de otras áreas industriales como La Costanilla y Prado del Hoyo. Se espera además la incorporación de nuevos socios en los próximos meses.