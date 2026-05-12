Jornada numismática en la Casa de la Moneda
Posted By Redacción on 11, May, 2026
Segovia acogerá el próximo 23 de mayo la II Jornada Numismática Ciudad de Segovia en la Casa de Moneda, una cita centrada este año en la figura de Carlos III y su proyección internacional. Bajo el título “Carlos III, de Segovia al escenario global”, el encuentro reunirá a especialistas de referencia para analizar las reformas monetarias impulsadas durante su reinado, un periodo clave en la modernización de la moneda en los territorios de la Monarquía Hispánica. La jornada, de entrada libre hasta completar aforo, está organizada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de IE University, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Numismática El Doblón.
El programa incluirá ponencias sobre las reformas monetarias y los cambios iconográficos desarrollados durante el reinado de Carlos III. Entre los participantes destacan Rafael Feria y Pérez, director del Museo de la Real Casa de Moneda de Madrid-FNMT, y José María de Francisco Olmos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quienes abordarán el papel de Segovia y Potosí en la modernización del sistema monetario y el valor político y simbólico de la moneda en el siglo XVIII. La jornada concluirá con una visita guiada al Museo de la Real Casa de Moneda de Segovia, reforzando el papel de este enclave histórico como referente cultural, patrimonial y científico en el ámbito de la historia monetaria.
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