Jornada numismática en la Casa de la Moneda

El programa incluirá ponencias sobre las reformas monetarias y los cambios iconográficos desarrollados durante el reinado de Carlos III. Entre los participantes destacan Rafael Feria y Pérez, director del Museo de la Real Casa de Moneda de Madrid-FNMT, y José María de Francisco Olmos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quienes abordarán el papel de Segovia y Potosí en la modernización del sistema monetario y el valor político y simbólico de la moneda en el siglo XVIII. La jornada concluirá con una visita guiada al Museo de la Real Casa de Moneda de Segovia, reforzando el papel de este enclave histórico como referente cultural, patrimonial y científico en el ámbito de la historia monetaria.