Investigan a un conductor sin permiso tras empotrarse contra un puente en Fuentepelayo y huir

l pasado 7 de abril, sobre las 22 horas, se produjo el siniestro vial de un turismo en un camino sin asfaltar situado en la localidad de Fuentepelayo consistente en una salida de vía por margen izquierdo y la posterior colisión contra un puente y vuelco.

Al lugar de los hechos se desplazó una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Villlacastín, quienes recabaron todos los datos posibles, ya que el vehículo se encontraba abandonado y sin nadie en los alrededores. Acto seguido se comunicó este hecho al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Segovia, que tras desplazarse al lugar para realizar la inspección ocular, inició la investigación al objeto de localizar al conductor del turismo y comprobar su situación administrativa.

Una vez comprobada la identidad del conductor se pudo constatar que tenía en vigor una suspensión temporal de la autorización administrativa para conducir vehículos a motor. Así mismo, se tuvo conocimiento que el conductor se encontraba detenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia por otro delito no relacionado con el anterior, por lo que se procedió también a su investigación por estos hechos. Por otro lado, el titular del vehículo fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial como cooperador necesario al permitir la utilización del vehículo.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cuéllar por un presunto delito contra la seguridad vial.