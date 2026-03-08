No logró la Segoviana concretar su superioridad en tierras asturianas y vuelve de su visita al Lealtad de Villaviciosa con una dolorosa derrota por la mínima. Dolorosa porque es todo un paso atrás y obliga al equipo a no fallar más si no quiere comprometer el objetivo de la promoción, y dolorosa también porque en juego los visitantes fueron superiores aunque se estrelllaron con la mala puntería y un portero en estado de gracia que lo paraba todo. De bajón tras ver que su superioridad en nada se traducía, los segovianos pasaron a ser de dominadores a dominados en el tramo final del partido, donde los locales tuvieron toda la suerte que se les negó a los visitantes, que aprovechaban un rebote para marcar el definitivo 1-0.
Home »Actualidad » Derrota ante el Villaviciosa pese al dominio en el juego
Recent From Noticias
- El humor de Madrigal: 8 de marzo8, Mar, 2026
- Construye tu propia verdad (y sal de la soledad)8, Mar, 2026
- El enigma de la vivienda7, Mar, 2026
- Campaña día 7: Rajoy en la tómbola Mañueco6, Mar, 2026
- La calle Antonio Machado cortada hoy y viernes5, Mar, 2026
- Campaña día 5: el regreso de mi “ex”4, Mar, 2026
Recent From Recomendados
- El humor de Madrigal: 8 de marzo 8, Mar, 2026
- Un complemento salarial de huevos21, Feb, 2026
Últimos comentarios
- Menos dinero para el fútbol en Derrota ante el Villaviciosa pese al dominio en el juego
- Supernova en El enigma de la vivienda
- Supernova en El enigma de la vivienda
- JS en El enigma de la vivienda
- JS en El enigma de la vivienda
- Madre mia en Campaña día 7: Rajoy en la tómbola Mañueco
8 marzo, 2026
Tanta inversión de dinero en este equipo y no da ninguna alegría.