Derrota ante el Villaviciosa pese al dominio en el juego

8, Mar, 2026

No logró la Segoviana concretar su superioridad en tierras asturianas y vuelve de su visita al Lealtad de Villaviciosa con una dolorosa derrota por la mínima. Dolorosa porque es todo un paso atrás y obliga al equipo a no fallar más si no quiere comprometer el objetivo de la promoción, y dolorosa también porque en juego los visitantes fueron superiores aunque se estrelllaron con la mala puntería y un portero en estado de gracia que lo paraba todo. De bajón tras ver que su superioridad en nada se traducía, los segovianos pasaron a ser de dominadores a dominados en el tramo final del partido, donde los locales tuvieron toda la suerte que se les negó a los visitantes, que aprovechaban un rebote para marcar el definitivo 1-0.

Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

1 Comment

  1. Menos dinero para el fútbol

    8 marzo, 2026

    Tanta inversión de dinero en este equipo y no da ninguna alegría.

