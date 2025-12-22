9 Comments

Lo sentenció su “Excremencia el Generalísimo” (como se le llamaba “cariñosamente” en la Universidad de la era franquista), en su discurso de Navidad de 1969, refiriéndose a la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor. Y tenia razón, aunque no todo duró lo que él hubiera deseado. Evidentemente, su relato sobre el papel de la Cruzada nacionalcatolica, que provocó una sangrienta guerra civil y justificó los miles de asesinatos de defensores de la democracia republicana, se impuso entre gran parte de la población, gracias a la represión ejercida tras el triunfo del golpe militar y aun permanece, a juzgar por las muestras de ignorancia manifiesta sobre ese periodo.

Nos impuso una monarquía, retrograda y corrupta, como siempre lo fué en España, pero en la Transición se transformó en parlamentaria, aunque continuó siendo corrupta en la persona de su titular Juan Carlos I.

Seguramente pensaría que las fuerzas armadas iban a seguir los pasos de sus compañeros golpistas, pero afortunadamente los demócratas, como Gutiérrez Mellado, consiguieron neutralizar los intentos de Armada y compañía. Y hoy podemos decir que tenemos un ejercito democrático.

También una pequeña, pero significativa parte de la jerarquía católica, como el cardenal Enrique y Tarancón, se pusieron del lado de las libertades, lo que provocó una campaña de la ultraderecha en su contra, bajo el lema de “Tarancón al paredón”. Sin embargo la Iglesia católica consiguió, como siempre, conservar muchos de sus privilegios, que aun mantiene gracias a las fuerzas políticas mas conservadoras.

Donde si que consiguió dejarlo bien atado fue en el ámbito judicial. El Tribunal de Orden Publico (TOP) fue la herramienta utilizada por el franquismo para reprimir cualquier actividad política, sindical etc. que intentara conseguir unas mínimas cotas de derechos ciudadanos y muchos de sus componentes se fueron integrando en la administración judicial sin cambiar su mentalidad ni sus hábitos democráticos y ahí se mantienen haciendo un uso bastardo de la Justicia. Y, lo que es peor, se encargan de crear escuela entre las nuevas generaciones.

Actualmente somos testigos del acoso y derribo al Gobierno progresista, por parte de determinados jueces y tribunales para conseguir objetivos políticos evidentes. El procesamiento y posterior condena al Fiscal General, por el Tribunal Supremo es una muestra paradigmática del “atado y bien atado”. Como si se tratara del TOP y no de un tribunal democrático, se eliminó de un plumazo la presunción de inocencia del Fiscal General y, ante la falta de pruebas ni indicios, como expresan los votos particulares de las dos magistradas discrepántes y se fue “p´alánte” como pronosticó Miguel Ángel Rodríguez, el representante de Isabel Díaz Ayuso y gestor de su novio, ese personaje particular, presunto. delincuente.

Pero el mayor recochineo del tufo franquista de esta decisión del T.S. es la evidente premeditación de hacer coincidir la comunicación del fallo (sin estar redactada la sentencia), con el 20 N. fecha del fallecimiento de “su Excremencia”, también programado para que coincidiera con la del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Sin duda desconocían que un 20 de noviembre de 1891 nació nuestro paisano, el insigne Agapito Marazuela, fundador de las Milicias Segovianas Antifascistas, durante el asedio de Madrid por el ejercito golpista, e ilustre musico y folklorista.

Bueno, felices fiestas a todos, incluidos los carcas que al parecer me envidian tanto.

Yo no creo en esta Justicia, pero confío en que, tribunales superiores, pongan en su sitio a nuestro sectario Supremo, para vergüenza de algunos de sus magistrados.