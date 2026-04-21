La primera promoción de la UVa se reúne en Segovia 20 años después

En 2026 se cumplen 25 años de la llegada de los primeros estudiantes de la Universidad de Valladolid a Segovia, y 20 años desde que esos estudiantes de la primera promoción finalizasen sus estudios. Por este motivo, el pasado sábado 18 de abril más de 50 antiguos alumnos se han reunido en la capital segoviana. En un acto organizado por ellos mismos, visitaron el campus María Zambrano de la mano de Alberto Martín, miembro de esa 1ª promoción de estudiantes y actualmente profesor del grado titular de Publicidad.

En ese reencuentro ha habido muchos abrazos, emoción, grandes momentos y por supuesto multitud de recuerdos de esos 5 años de universidad en Segovia. En el acto celebrado en la facultad, les acompañó Pepe García Lomas, quien fuera su profesor de Teoría de la Comunicación y quien recordó la importancia y el papel de esas primeras promociones que realizaron sus estudios sin contar aún con un campus, ya que se construiría años más tarde.

Celebración y recuerdo conmemorativo

Reunidos en una de las aulas aprovecharon para visualizar algunos vídeos creados por ellos mismos como la “video orla” o algunos truchos que formaron parte de la noche de la publicidad, y aprovecharon para hacerse entrega de unos azulejos conmemorativos creados para la ocasión por el ceramista John Cooper ha realizado azulejos esgrafiados segovianos cocidos y esmaltados.

La jornada se extendió con una foto de familia, y un posterior cóctel en el claustro de San Antonio El Real, para continuar durante la tarde noche recorriendo las calles de Segovia y recordando andanzas pasadas.

Aquel grupo de jóvenes estudiantes que se despidieron de la facultad y de la ciudad de Segovia en 2006, hoy en día son reconocidos profesionales que desarrollan su labor en distintos medios de comunicación, agencias y anunciantes, así como en otros organismos y en algunos casos en empresas familiares.

Tras el reencuentro y la posterior despedida, este grupo ya cuenta los días para volver a Segovia y juntarse de nuevo. Prometen hacerlo en el XXV Aniversario.