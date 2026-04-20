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Corte de tráfico en la calle Velarde este martes

Posted By on 20, Abr, 2026

Mañana martes se procederá al corte temporal de tráfico en la calle Velarde, en horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de los trabajos de retirada del cableado existente en las fachadas, en concreto a la altura del número 8 de esta vía.

Durante el tiempo que dure esta actuación, el acceso a la calle quedará restringido al tráfico general, permitiéndose únicamente la entrada y salida a los garajes de la zona.

La zona afectada permanecerá debidamente señalizada con el fin de informar a peatones y conductores y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios ante las posibles molestias que pueda ocasionar esta actuación y recomienda a los conductores planificar itinerarios alternativos durante el horario indicado.

 

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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