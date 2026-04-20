Corte de tráfico en la calle Velarde este martes

Mañana martes se procederá al corte temporal de tráfico en la calle Velarde, en horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de los trabajos de retirada del cableado existente en las fachadas, en concreto a la altura del número 8 de esta vía.

Durante el tiempo que dure esta actuación, el acceso a la calle quedará restringido al tráfico general, permitiéndose únicamente la entrada y salida a los garajes de la zona.

La zona afectada permanecerá debidamente señalizada con el fin de informar a peatones y conductores y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios ante las posibles molestias que pueda ocasionar esta actuación y recomienda a los conductores planificar itinerarios alternativos durante el horario indicado.