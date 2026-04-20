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Un camión cargado de papel se incendia en la SG-20 junto al Luz de Castilla

Posted By on 20, Abr, 2026

Un camión que presuntamente transportaba papel y cartón se incendió este domingo 19 de abril hacia las 19.30 horas en la SG-20, a la altura de la salida del centro comercial Luz de Castilla.

Según las primeras informaciones, el vehículo se detuvo echándose hacia la derecha de la calzada, momento en que sus ocupantes descendieron del camión para intentar sofocar las llamas que comenzaban a salir del habitáculo principal del vehículo.

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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