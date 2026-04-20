Un camión cargado de papel se incendia en la SG-20 junto al Luz de Castilla

Posted By Redacción on 20, Abr, 2026
Un camión que presuntamente transportaba papel y cartón se incendió este domingo 19 de abril hacia las 19.30 horas en la SG-20, a la altura de la salida del centro comercial Luz de Castilla.
Según las primeras informaciones, el vehículo se detuvo echándose hacia la derecha de la calzada, momento en que sus ocupantes descendieron del camión para intentar sofocar las llamas que comenzaban a salir del habitáculo principal del vehículo.
Recent From Noticias
- En el filo del precipicio: (Ávila 2 – Segoviana 1)19, Abr, 2026
- La decadencia del fútbol19, Abr, 2026
- El humor de Madrigal: 19 de abril19, Abr, 2026
- La crisis de la honestidad en la política española18, Abr, 2026
- Arranca el Mercado Romano de Segovia17, Abr, 2026
- Toman posesión ocho empleadas municipales15, Abr, 2026
- Mejoras en el abastecimiento de agua en Pedraza14, Abr, 2026
Recent From Recomendados
- El humor de Madrigal: 19 de abril 19, Abr, 2026
- Procesiones Semana Santa Segovia 20261, Abr, 2026
- Gonzalo Vázquez, una “columna” sin ataduras22, Mar, 2026
- Convenio entre Asetra y Cibersegura10, Mar, 2026
Últimos comentarios