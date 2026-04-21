8 Comments

El inicio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno de España ha generado este lunes largas colas y saturación en el Registro Municipal y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, especialmente en las dependencias del Centro Cultural de San José, con personal desbordado desde primera hora y atención ralentizada que ha afectado al resto de servicios. El episodio ha desatado un cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE municipales, con versiones opuestas sobre a quién corresponde la responsabilidad.

Para el Grupo Municipal Socialista, el colapso es consecuencia directa de la falta de planificación del Gobierno municipal del PP del alcalde José Mazarías. “Sabían perfectamente que este día iba a llegar y que el volumen de solicitudes iba a ser elevado. No han hecho nada y hoy vemos las consecuencias”, señalan. Los socialistas exigen la puesta en marcha de contratos programa y refuerzos extraordinarios de personal tanto en el Registro como en Servicios Sociales, para absorber la demanda sin perjudicar la atención ordinaria. Recuerdan además que las personas que tramitan estos documentos ya residen en Segovia y están empadronadas, lo que supone que el Ayuntamiento “recibe financiación del Estado en función de esa población y tiene la obligación de atenderlas con los mismos derechos que al resto de vecinos”.

La versión del Grupo Municipal Popular es radicalmente distinta. A su juicio, el caos es atribuible en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto en marcha el proceso “sin protocolos, sin información y sin financiación”, descargando todo el peso sobre las administraciones locales. Lo sintetizan en una frase: “Yo hago una fiesta y la pagas tú”. El PP critica que los servicios de la Subdelegación del Gobierno apenas hayan modificado su actividad mientras los municipios se ven desbordados, y apunta a que son muchos los solicitantes que no logran el certificado de vulnerabilidad porque no tienen expediente previo en la ciudad ni pueden acreditar su situación.

Ante ello, el PP ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno reclamando la retirada del Real Decreto de regularización masiva por carecer de mecanismos de control adecuados y contravenir el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y exigiendo que cualquier reforma en materia de extranjería sea tramitada como proyecto de ley sujeto a debate parlamentario.

El punto de partida es, pues, el mismo —los servicios municipales no daban abasto el primer día— pero el diagnóstico es opuesto: para el PSOE, falta de previsión municipal; para el PP, falta de planificación del Gobierno central.