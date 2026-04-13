5 Comments

El concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, ha presentado esta mañana los conciertos y algunas de las principales actividades musicales programadas para las próximas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Se trata de un cartel completo y variado, que combina conciertos de pago y actuaciones gratuitas, pensado para todos los públicos y en el que se vuelve a apostar por la colaboración público-privada.

En cuanto a los escenarios, este año los eventos se desarrollarán en el antiguo Regimiento de Artillería, la plaza de Artillería y la plaza Mayor, entre otros espacios de la ciudad.

Espectáculos gratuitos

La macro orquesta Panorama City será la encargada de inaugurar el programa musical el domingo 21 de junio, un día después del inicio oficial de las fiestas. Actuará en el antiguo Regimiento de Artillería con un espectáculo de gran formato, gratuito hasta completar aforo.

La noche de San Juan, el 23 de junio, la artista Leire Martínez, la antigua componente de La Oreja de Van Gogh, actuará en la plaza de Artillería, junto al Acueducto. Por su parte, el miércoles 24, la plaza Mayor acogerá la Fiesta Bresh, conocida como “la fiesta más bonita del mundo”, que contará con la participación de DJs tanto internacionales como locales.

Espectáculos de pago

Los tres conciertos de pago —Siloé, Negrita Music Fest y Taburete— tendrán lugar en el recinto del antiguo Regimiento de Artillería.

El jueves 25 de junio será el turno de Siloé, que llegará con su aclamada gira Campo Grande, uno de los momentos más destacados en la trayectoria de la banda vallisoletana. Su directo, reconocido por su intensidad y su capacidad de conexión con el público, trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse en una experiencia colectiva llena de emoción y energía. Las entradas estarán disponibles en dos modalidades: Front Stage (55 €) y General (38 €).

El viernes 26 se celebrará el Negrita Music Fest, un evento especialmente dirigido al público joven, con la participación de DJs nacionales e internacionales como Valentino, Alvama Ice, Cmari, Félix Clain y Microdosis. Las entradas tendrán un precio de 18 euros y podrán adquirirse a través de la web negritamusicfestival.com.

El domingo 28 de junio actuará Taburete, una de las bandas más populares del pop español actual, que presentará en directo su nuevo álbum, El perro que fuma. Esta gira recorrerá la península en 2026 con un espectáculo renovado, tanto en sonido como en escenografía, que promete marcar un antes y un después en la trayectoria del grupo, manteniendo su esencia festiva, energética y emocional. Las entradas estarán disponibles en dos modalidades: Front Stage (48 €) y General (33 €).

Las entradas para los conciertos de Siloé y Taburete estarán disponibles a partir de mañana martes a través de la plataforma entradas.com.

Con este anuncio comienza a desgranarse el programa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de este año. Según ha señalado Gabriel Cobos, el objetivo es repetir el éxito de la edición anterior, con una programación de calidad, dirigida a todos los segovianos, en la que no faltarán propuestas como la Feria de Día y la participación activa de las peñas de los barrios de Segovia, con las que el concejal continuará manteniendo reuniones.