“Si queremos seguir creciendo hace falta ampliar el enchufe al que acceden las empresas de la provincia”

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha iniciado este lunes su recorrido anual por los municipios de la provincia, que se extenderá hasta el otoño de forma prácticamente semanal, tal y como viene haciendo en las seis ediciones de la campaña institucional ‘Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza’. En una entrevista en Vive Radio, De Vicente ha repasado el balance de la campaña, ha defendido el programa Vecinos Puerta con Puerta y ha puesto el foco en un problema que considera urgente: la falta de capacidad de suministro eléctrico para sostener el desarrollo económico de la provincia.

Sobre las visitas a los municipios, De Vicente ha destacado que tras seis años de recorridos se ha consolidado un “lazo personal” con los vecinos que va más allá de lo institucional: “Cuando llegas a cualquier municipio y te conocen, y tienen la cercanía de llegar hasta ti y demandarte cualquier circunstancia, qué mayor pago podemos tener los que nos dedicamos a la gestión pública”. En esta edición, ha adelantado que las visitas serán más intensas e incluirán también entidades locales menores y núcleos de población dependientes de los municipios titulares, con encuentros con usuarios de servicios como la ayuda a domicilio y la comida a domicilio.

El suministro eléctrico, asignatura pendiente

De Vicente ha dedicado parte de la entrevista a advertir sobre la falta de capacidad eléctrica para el desarrollo industrial y económico de la provincia, un problema que considera que “se veía venir” y que ahora por fin está sobre la mesa. “Si queremos desarrollo y se quiere seguir creciendo, tiene que ser con esa dotación, con esa ampliación del enchufe al que acceden las empresas de nuestro territorio”, ha afirmado, recogiendo la expresión utilizada por la Federación Empresarial Segoviana (FES). Ha anunciado que se ha reunido con el presidente de la FES, Andrés Ortega, y que tiene previsto recibir en próximas fechas el documento con las demandas del sector para trasladarlas institucionalmente. Ha reclamado que todas las administraciones —local, provincial, autonómica y nacional— actúen “al unísono” para conseguir la ampliación de la infraestructura eléctrica, advirtiendo de que sin ella los planes de desarrollo territorial no tendrán recorrido real.

Otros asuntos

El presidente ha aprovechado para reivindicar el programa Vecinos Puerta con Puerta, galardonado por segunda vez con el Premio Fundos a la Innovación Social Pública. Ha explicado que el programa, surgido como aprendizaje de la pandemia, convierte a los propios vecinos en “radares sociales” que detectan vulnerabilidades en sus municipios y las trasladan a los técnicos del área de asuntos sociales. “Más de 800 reuniones con diferentes grupos sociales de la provincia hemos tenido para conformar el programa”, ha recordado, destacando que su valor reside en que parte del propio vecino que “conoce a su vecino de la puerta de al lado”.