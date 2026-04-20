Tres personas atrapadas y cuatro heridos en una colisión en Valverde del Majano

Los Bomberos de la Diputación de Segovia tuvieron que intervenir para liberar a tres personas atrapadas tras una colisión entre dos turismos registrada en el kilómetro 5 de la CL-605, en el término municipal de Valverde del Majano. El accidente fue comunicado al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Segovia rural y tres ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a cuatro heridos, todos ellos conscientes, que fueron trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia.