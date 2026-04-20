Toman posesión dos albañiles municipales

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido este lunes en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento el acto de toma de posesión de dos empleados municipales como funcionarios de carrera, tras superar el proceso selectivo mediante oposición libre. Ambos han obtenido plaza como operarios albañiles y cuentan con una trayectoria de cinco años al servicio del consistorio: uno venía ocupando una plaza de ayudante albañil desde agosto de 2024 y el otro trabajaba como oficial fontanero.

El nombramiento se produce apenas una semana después de que tomaran posesión ocho administrativas, en el marco de la estrategia municipal de refuerzo de la plantilla. Durante el acto, Mazarías les trasladó su enhorabuena y subrayó que el Ayuntamiento “sigue dando pasos firmes en uno de los objetivos clave de este equipo de gobierno: reforzar la plantilla municipal, ofrecer estabilidad a quienes llevan años al servicio del Ayuntamiento y generar nuevas oportunidades de empleo, especialmente para que el talento pueda desarrollarse aquí, en Segovia”.