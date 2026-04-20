Corte por obras en el inicio del paseo de Santo Domingo de Guzmán esta mañana

La Junta de Castilla y León realizará, a lo largo de la mañana de este lunes, 20 de abril, nuevas obras en el firme del paseo de Santo Domingo de Guzmán, concretamente en el tramo comprendido entre la plaza Oriental y la glorieta del IE.

La actuación se llevará a cabo entre las 9.00 y las 13.00 horas y obligará al corte de tráfico en el tramo señalado en ese espacio horario.

Línea 9

Esa situación afectará también a la línea 9 del transporte urbano, que alterará su recorrido habitual para transitar por la Cuesta de los Hoyos mientras dure el corte del Paseo de Santo Domingo.

También se suprimirán las paradas de San Marcos y de la Puerta de Madrid, a la vez que se habilitarán las paradas coincidentes de la línea 6 así como una parada provisional en ambos sentidos a la altura del aparcamiento de San Marcos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los usuarios ante las posibles molestias derivadas de estos trabajos que lleva a cabo la Junta de Castilla y León.