Unos 500 médicos segovianos llamados a la huelga la última semana de abril

Unos 500 médicos de la provincia de Segovia vuelven a estar llamados a la huelga durante la última semana de abril, con paros previstos los días 27, 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo. El Comité de Huelga y el sindicato CESM mantienen las movilizaciones a pesar de que se han abierto algunos canales de negociación con el Ministerio de Sanidad, ya que consideran que las posturas siguen “muy distanciadas” y no atisban un acuerdo cercano.

El detonante del conflicto es el borrador de Estatuto Marco alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos generalistas, que los sindicatos médicos rechazan por no recoger sus reivindicaciones específicas. Los facultativos exigen un reglamento propio para la profesión médica que reconozca su singularidad y alta cualificación, con la clasificación en el nivel A1Plus dentro de la administración. También rechazan que el nuevo marco laboral contemple jornadas de hasta 45 horas semanales, ampliables, con una remuneración que consideran insuficiente y que tampoco computa íntegramente para el cálculo de la jubilación.

Desde CESM recuerdan que la huelga no es su opción preferida pero que ha sido “el último elemento en el que apoyar sus reivindicaciones, ante la nula voluntad del Ministerio de Sanidad para buscar una solución”. El sindicato avanza que, de no producirse avances, los siguientes paros se extenderían del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. “Esperemos no tener que seguir manifestándonos, pero de momento no nos están dejando otra opción. Hasta ahora vemos mala fe en el Ministerio”, lamentan.