La Diputación presenta su plan deportivo para 2026

La Diputación de Segovia ha presentado su planificación deportiva para 2026, que combina la consolidación de sus programas más exitosos con dos refuerzos específicos: las propuestas para escolares y las dirigidas a personas mayores y colectivos vulnerables. El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha detallado las líneas de trabajo ante los medios destacando el récord alcanzado en el programa de Deporte Social, que con una inversión de más de 235.000 euros ha llegado este curso a 361 módulos de más de una decena de modalidades en toda la provincia. “Gracias a este programa, hombres y mujeres de todas las edades pueden practicar ejercicio físico de forma semanal, a la vez que comparten momentos con sus vecinos, reforzando sus lazos comunitarios”, ha señalado.

Como novedad más destacada del año, la Diputación lanza el proyecto ‘Descubre tu Sierra’, dirigido a escolares de la provincia, que combina senderismo interpretativo, orientación, esquí de fondo, raquetas de nieve y marcha nórdica en el entorno natural de Navafría. El programa se suma a otras propuestas para los más pequeños como las Escuelas Deportivas, el Deporte Escolar en categorías desde Prebenjamín hasta Juvenil, el programa ‘Especialízate’ en Baloncesto, Triatlón, Pádel y Tenis, y la segunda edición del Torneo de Juegos Autóctonos en Edad Escolar, que durante abril, mayo y junio promoverá juegos tradicionales como el Chito, la Tanga y la Calva.

Los Circuitos Provinciales de Ajedrez, BTT, Carreras Pedestres y Pádel vuelven a vertebrar la oferta para deportistas amateurs. A ellos se suman el programa de marchas nórdicas —en su cuarta edición, hasta noviembre— y la iniciación a la hípica entre julio y septiembre. En verano arrancará también una nueva edición del Torneo Interpueblos en múltiples modalidades, con extensión regional invernal a través del Inter-Diputaciones.

En materia de ayudas, la Diputación destinará cerca de 260.000 euros distribuidos en varias líneas: 50.000 euros en patrocinio deportivo a través de Alimentos de Segovia y Turismo Provincia de Segovia, otros 50.000 euros en becas, 100.000 euros en ayudas a clubes para competiciones federadas, 20.000 euros en subvenciones para organización de eventos y 40.000 euros en equipamiento deportivo para ayuntamientos, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 27 de abril.